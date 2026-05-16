La partita tra Hannover 96 e 1. FC Nürnberg, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 15:30 all’Heinz von Heiden Arena, si presenta come una sfida di grande rilievo nella fase finale della stagione di 2. Bundesliga. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi diversi, ma ancora in gioco per chiudere al meglio il proprio campionato.

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Il momento delle due squadre

L’Hannover 96 occupa attualmente il terzo posto in classifica con 59 punti, frutto di un percorso solido costruito attraverso 16 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Il bilancio reti di 57 gol segnati e 41 subiti conferma una squadra equilibrata, capace di essere efficace in fase offensiva ma anche abbastanza stabile in difesa. Particolarmente significativo il rendimento interno, dove i biancorossi hanno raccolto 7 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte, dimostrando una buona tenuta davanti al proprio pubblico.

Il 1. FC Nürnberg si presenta invece all’incontro con una situazione di classifica più defilata, occupando l’ottava posizione con 45 punti. Il bottino stagionale della squadra allenata da Miroslav Klose è composto da 12 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, con 44 reti realizzate e 42 incassate, a testimonianza di un rendimento piuttosto altalenante.

Uno degli aspetti più critici per il Nürnberg riguarda le prestazioni lontano da casa. In trasferta, infatti, la squadra ha raccolto soltanto 3 vittorie, accompagnate da 5 pareggi e 8 sconfitte, segnale di una certa difficoltà nel mantenere continuità fuori dal proprio stadio.

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