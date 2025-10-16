Altro turno di Bundesliga 2, che ci offre questa settimana una sfida d'alta classifica molto interessante. Venerdì 17 ottobre alle ore 18:30 l’Hannover ospita lo Schalke 04 in un match già decisivo per questa parte di stagione. Per entrambe le compagini i tre punti potrebbero dar seguito all'ottimo percorso stagionale e insidiare così la prima posizione occupata dall'Elversberg capolista. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Hannover-Schalke 04 GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Hannover-Schalke 04, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Bundesliga 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Hannover-Schalke 04 in diretta live. Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle 18:30, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Terzo posto in classifica con 17 punti per l'Hannover: i padroni di casa hanno tutte le carte in regole per raggiungere la prima posizione che dista solo due lunghezze, considerando l'organico a disposizione e l'effettivo rendimento della rosa fino ad ora. Non sarà però affatto semplice arrivare ai tre punti, perché gli ospiti si presentano a questa sfida con tutte le carte in regola per fare il colpo esterno. Con 18 punti conquistati finora e il secondo posto sul tabellone, lo Schalke 04 ha dimostrato di essere una delle squadre più complete del campionato.
Le probabili formazioni di Hannover-Schalke 04—
Hannover (3-4-3): Noll, Blank, Tomiak, Ghita, Neubauer, Aseko, Leopold, Matsuda, Rochelt, Kallman, Chakroun. Allenatore: Christian Titz
Schalke 04 (3-4-2-1): Karius, Ayhan, Katic, Kurucay, Becker, Schallenberg, El-Faouzi, Gantenbein, Karaman, Antwi-Adjei, Sylla. Allenatore: Miron Muslic
