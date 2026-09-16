La sfida tra Hapoel Beer Sheva e Dinamo Zagabria, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà sul campo neutro del Giulești Stadium di Bucarest. Le due squadre arrivano all'esordio europeo dopo essere state eliminate nei preliminari di Champions League: l'Hapoel ha perso il doppio confronto con il Sabah per 6-4 complessivo, mentre la Dinamo Zagabria è stata eliminata dal Viking con un 5-3 totale. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le due formazioni si sono già affrontate nel secondo turno preliminare di Champions League 2018/19: in quell'occasione la Dinamo vinse 5-0 all'andata e pareggiò 2-2 al ritorno, rimanendo quindi imbattuta nei due precedenti. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria in TV e streaming

Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria si gioca mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 al Superbet Arena - Giulesti di Bucarest ed è valida per il primo turno della League Phase della Europa League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sul canali Sky Sport 255. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Hapoel Beer Sheva

Qui Dinamo Zagabria

Probabili formazioni

L'arriva all'appuntamento europeo dopo una vittoria per 2-0 sul campo dell'Hapoel Petah Tikva, risultato che ha permesso agli israeliani di interrompere una serie di due partite senza successi. Nelle ultime cinque gare il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'Hapoel torna nella fase principale di Europa League dopo l'ultima partecipazione nella stagione 2020/21. In quella precedente esperienza europea concluse il girone al terzo posto, raccogliendo quattro sconfitte in sei partite.Lasi presenta alla prima giornata dopo una sconfitta per 4-2 sul campo dell'Osijek, la prima battuta d'arresto subita in campionato. Il bilancio delle ultime cinque partite è identico a quello dell'Hapoel, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte, ma la formazione croata ha prodotto qualcosa in più dal punto di vista offensivo, segnando mediamentee subendone 1,8.Marciano; Mizrahi, Miguel Vitor, Rotman, Pedro Amador; East, Niv Yehoshua, Nonoca, Peretz, Ganah; Ugarriza.Kozuk.

Dinamo Zagabria (4-3-3): Kotarski; Valincic, Dominguez, McKenna, Vinlof; Stojkovic, Kravtsov, Zajc; Lisica, Beljo, Hoxha. Allenatore: Kovacevic.

Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria: data, orario e canali