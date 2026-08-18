L'Hapoel Be'er Sheva affronta il Sabah nell'andata dei playoff di Champions League, ultimo ostacolo prima della fase campionato. La partita è in programma mercoledì 19 agosto alle ore 20:00 e, nonostante l'Hapoel sia indicato come squadra di casa, la sfida verrà disputata a Bucarest, in Romania. Entrambe le formazioni sono a due partite dalla possibilità di conquistare uno storico accesso alla fase principale della competizione.

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Dove vedere Hapoel Beer Sheva-Sabah in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma dell'Hapoel Beer Sheva

Al momento nessuna emittente ha acquistato i diritti televisi per trasmettere la partita tra Hapoel Beer SHeva e Sabah.

L'Hapoel Be'er Sheva ha superato due turni di qualificazione prima di arrivare ai playoff. Il percorso è iniziato con qualche difficoltà contro il Vikingur Reykjavik, che aveva vinto la gara d'andata, ma la squadra israeliana ha reagito nel ritorno riuscendo a ribaltare il confronto.

Nel turno successivo è arrivata una qualificazione ancora più importante contro la Stella Rossa, eliminata con un risultato complessivo che ha permesso agli israeliani di avvicinarsi a un traguardo storico. L'Hapoel non ha infatti mai raggiunto la fase campionato della Champions League e ora vuole sfruttare questa occasione per entrare per la prima volta tra le migliori squadre d'Europa. In patria, inoltre, il club è reduce dalla conquista del campionato israeliano, il primo dal 2018.

Il momento del Sabah

Il Sabah arriva a questo appuntamento dopo aver affrontato un percorso ancora più lungo nelle qualificazioni europee. La formazione azera ha superato TNS, KuPS e Aarhus, riuscendo così a conquistare l'accesso ai playoff di Champions League.

Particolarmente significativa è stata la rimonta contro l'Aarhus: dopo la sconfitta dell'andata, il Sabah ha reagito con grande autorità nella gara di ritorno, conquistando il passaggio del turno. Anche in campionato la squadra ha iniziato con il piede giusto, battendo il Kapaz nell'ultima uscita. L'avvio della nuova stagione ha quindi regalato diverse soddisfazioni alla formazione allenata da Valdas Dambrauskas, che ora punta a un'altra impresa europea.

Le probabili formazioni di Hapoel Beer Sheva-Sabah

L'Hapoel Be'er Sheva dovrebbe affidarsi a un 4-3-3, con Marciano tra i pali e Miguel Vitor e Rotman al centro della difesa. A centrocampo spazio a Peretz, Lucas Ventura e Yehoshua, mentre East, Zlatanovic e Ahmed dovrebbero comporre il tridente offensivo.

Il Sabah dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Pokatilov in porta e una linea difensiva formata da Zedadka, Solvet, Dashdamirov e Puchacz. In avanti Mbina dovrebbe essere il riferimento centrale, supportato da Simic, Isayev e Mickels.

Hapoel Be'er Sheva (4-3-3): Marciano; Mizrahi, Miguel Vitor, Rotman, Amador; Peretz, Lucas Ventura, Yehoshua; East, Zlatanovic, Ahmed.

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Rakhmonaliyev, Lepinjica; Simic, Isayev, Mickels; Mbina.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il primo confronto tra Hapoel Be'er Sheva e Sabah mette in palio un risultato fondamentale in vista del ritorno. Entrambe le squadre hanno già dimostrato di saper reagire alle difficoltà durante il percorso di qualificazione e arrivano quindi all'appuntamento con grande fiducia.

L'Hapoel cercherà di sfruttare la propria esperienza maturata nelle precedenti sfide europee e la spinta derivante dalla possibilità di raggiungere per la prima volta la fase campionato. Il Sabah, dal canto suo, ha già superato diversi ostacoli e vuole continuare il proprio cammino. Ci si attende dunque una gara equilibrata, nella quale entrambe potrebbero prestare particolare attenzione a non compromettere la qualificazione già nel primo atto del doppio confronto.

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