Hapoel-Paris: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Hapoel-Paris in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 16:42)

L’Hapoel Tel-Aviv sfiderà il Paris nel match valevole per il recupero del ventunesimo turno di Eurolega. Il match è in programma per martedì 17 marzo alle 16:00.

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Il momento delle due squadre — L’Hapoel Tel Aviv è pronto a scendere in campo contro il Paris Basketball nel recupero della ventunesima giornata di Eurolega, in una sfida che può avere un peso importante nella corsa alla post-season.

La formazione israeliana si presenta all’appuntamento con una situazione di classifica decisamente favorevole: attualmente occupa il quinto posto, pienamente dentro la zona play-in, grazie a un rendimento solido fatto di 18 vittorie e 11 sconfitte. Un cammino che testimonia continuità e competitività ad alto livello.

Discorso diverso per i francesi, che si trovano più indietro, in sedicesima posizione. Le possibilità di agganciare le prime dieci non sono ancora del tutto svanite, ma per riuscirci servirà una serie di successi consecutivi, uno scenario che al momento appare piuttosto complicato da realizzare.

Nonostante la differenza in classifica, la partita si preannuncia tutt’altro che scontata. L’Hapoel parte con i favori del pronostico, ma dovrà prestare grande attenzione a un Paris in crescita, capace recentemente di mostrare segnali molto positivi sia sul piano del gioco che dei risultati. Una gara, dunque, che promette equilibrio e spettacolo.