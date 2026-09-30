Hapoel Tel Aviv e Real Madrid si affrontano nella terza giornata di Eurolega. Gli israeliani hanno già trovato il primo successo europeo, ottenuto di misura sul campo della Stella Rossa, mentre il Real Madrid è ancora fermo a zero vittorie dopo due trasferte. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto arriva inoltre a pochi mesi dagli ultimi incroci della scorsa stagione, quando le due squadre si sono affrontate quattro volte tra fine aprile e inizio maggio, con tre vittorie del Real e una dell’Hapoel. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Real Madrid in TV e streaming

Hapoel Tel Aviv-Real Madrid si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 18:00 all'Arena 888 di Sofia ed è valida per il terzo turno dell'Eurolega 2026/27. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma tifosi e telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale, consultando le pagine social e i siti ufficiali dei due club.

Qui Hapoel Tel Aviv

Qui Real Madrid

Hapoel Tel Aviv-Real Madrid: data, orario e canali

Partita : Hapoel Tel Aviv-Real Madrid

: Hapoel Tel Aviv-Real Madrid Competizione: Eurolega 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Giovedì 1 ottobre 2026

Giovedì 1 ottobre Orario: 18:00

Stadio: Arena 888 di Sofia

Arena 888 di Sofia Diretta TV: nessuna copertura televisiva

Diretta streaming ufficiale: nessuna copertura

L’arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. Dopo il ko interno per 86-84 contro il Bayern Monaco, la squadra israeliana ha reagito imponendosi 81-80 sul campo della Crvena zvezda, conquistando il primo successo stagionale in EuroLeague. Nelle ultime dieci partite il bilancio complessivo è di quattro vittorie e sei sconfitte, mentre in casa il rendimento è più positivo, con sei successi nelle ultime dieci gare.Ilarriva invece dopo due sconfitte consecutive, entrambe maturate in trasferta. All’esordio la formazione spagnola ha perso 78-77 contro Dubai, mentre nell’ultima giornata è arrivato il 94-84 sul campo dell’Anadolu Efes. Il bilancio delle ultime dieci partite resta comunque positivo, con sei vittorie e quattro sconfitte, anche se il rendimento esterno recente è decisamente più complicato: appena tre vittorie nelle ultime dieci trasferte.