Hapoel Tel Aviv-Real Madrid, terza giornata dell'Eurolega 26-27: info partita, probabili formazioni, Diretta Tv e Streaming.
Hapoel Tel Aviv e Real Madrid si affrontano nella terza giornata di Eurolega. Gli israeliani hanno già trovato il primo successo europeo, ottenuto di misura sul campo della Stella Rossa, mentre il Real Madrid è ancora fermo a zero vittorie dopo due trasferte. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il confronto arriva inoltre a pochi mesi dagli ultimi incroci della scorsa stagione, quando le due squadre si sono affrontate quattro volte tra fine aprile e inizio maggio, con tre vittorie del Real e una dell’Hapoel. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Real Madrid in TV e streaming
Hapoel Tel Aviv-Real Madrid si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 18:00 all'Arena 888 di Sofia ed è valida per il terzo turno dell'Eurolega 2026/27. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma tifosi e telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale, consultando le pagine social e i siti ufficiali dei due club.
Qui Hapoel Tel AvivL’Hapoel Tel Aviv arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. Dopo il ko interno per 86-84 contro il Bayern Monaco, la squadra israeliana ha reagito imponendosi 81-80 sul campo della Crvena zvezda, conquistando il primo successo stagionale in EuroLeague. Nelle ultime dieci partite il bilancio complessivo è di quattro vittorie e sei sconfitte, mentre in casa il rendimento è più positivo, con sei successi nelle ultime dieci gare.
Qui Real MadridIl Real Madrid arriva invece dopo due sconfitte consecutive, entrambe maturate in trasferta. All’esordio la formazione spagnola ha perso 78-77 contro Dubai, mentre nell’ultima giornata è arrivato il 94-84 sul campo dell’Anadolu Efes. Il bilancio delle ultime dieci partite resta comunque positivo, con sei vittorie e quattro sconfitte, anche se il rendimento esterno recente è decisamente più complicato: appena tre vittorie nelle ultime dieci trasferte.
Hapoel Tel Aviv-Real Madrid: data, orario e canali
- Partita: Hapoel Tel Aviv-Real Madrid
- Competizione: Eurolega 2026/2027
- Giornata: Terza giornata
- Data: Giovedì 1 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Arena 888 di Sofia
- Diretta TV: nessuna copertura televisiva
- Diretta streaming ufficiale: nessuna copertura
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