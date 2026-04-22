Lo streaming gratis della gara Hawks-Knicks: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 10:06)

La sfida dei Playoff NBA tra Atlanta Hawks e New York Knicks si gioca nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile alle ore 01:00. Un match che si preannuncia molto intenso, con due squadre che stanno cercando di prendere il controllo della serie attraverso ritmo, difesa e gestione dei possessi. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Gli Hawks arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e alzare il ritmo della partita. Atlanta è una squadra che ama correre e creare vantaggi rapidamente, facendo leva sul talento offensivo e sulla capacità di accendersi nei momenti chiave. Nei playoff, però, sarà fondamentale trovare continuità anche in difesa.

I Knicks, invece, puntano su solidità e organizzazione. New York è una squadra molto fisica, capace di controllare il ritmo e di rendere le partite più dure e tattiche. Nei momenti decisivi, la loro capacità di difendere e gestire i possessi può fare la differenza.

Dove vedere Hawks-Knicks in diretta TV e in streaming LIVE — La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su Bet365 è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di Hawks-Knicks.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Hawks-Knicks sul palinsesto Live di Bet365

Il momento delle due squadre — Gli Hawks cercheranno di imporre velocità e aggressività offensiva, puntando su transizioni rapide e soluzioni individuali.

I Knicks, dal canto loro, proveranno a controllare il ritmo e a fare la differenza con la difesa e l’organizzazione, cercando di portare la gara su un piano più fisico e tattico.