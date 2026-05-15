La Bundesliga propone la sfida tra Heidenheim-Mainz, in programma sabato 16 maggio alle ore 15:30. I padroni di casa sono ultimi in classifica e cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre il Mainz, decimo, vuole chiudere la stagione in tranquillità e consolidare la parte sinistra della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO TEDESCO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, guidato da Frank Schmidt, si presenta con un 3-4-3 aggressivo ma spesso chiamato a difendersi. Pieringer sarà il riferimento offensivo, supportato da Beck e Honsak, con l’obiettivo di sfruttare le ripartenze.

Il Mainz, allenato da Bo Henriksen, risponde con lo stesso sistema di gioco, puntando su intensità e verticalità. Sieb e Hollerbach guideranno l’attacco, mentre Lee e Sano garantiranno equilibrio a centrocampo.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Mainz

Ci si attende una partita molto combattuta, soprattutto per le motivazioni dei padroni di casa. Il Mainz parte leggermente favorito per qualità e solidità, ma l’Heidenheim cercherà di sfruttare il fattore campo per giocarsi le ultime chance salvezza.

Heidenheim (3-4-3): Ramaj, Keller, Mainka, Gimber, Busch, Niehuess, Dorsch, Fohrenbach, Honsak, Beck, Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt

Mainz (3-4-3): Riess, Podolski, Bell, Costa, Mwene, Lee, Sano, Kawasaki, Hollerbach, Nordin, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen

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