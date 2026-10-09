In occasione della 5ª giornata di Bundesliga, sabato 10 ottobre alle ore 15:30 si affrontano Hoffenheim e Amburgo alla SNP Arena. I padroni di casa occupano il 14° posto con 3 punti dopo quattro giornate, mentre gli ospiti sono 16° con lo stesso bottino. L'Hoffenheim arriva dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Paderborn, mentre l'Amburgo ha battuto 2-1 il Colonia nell'ultimo turno.VEDI HOFFENHEIM-AMBURGO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 L'Hoffenheim ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro giornate, mentre l'Amburgo ha conquistato un solo successo dopo aver perso le precedenti tre partite. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Hoffenheim-Amburgo. Dove vedere Hoffenheim-Amburgo in diretta TV e streaming La partita Hoffenheim-Amburgo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti della Bundesliga in Italia fino alla stagione 2028/29. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 15:30 e la gara sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go. Per seguire Hoffenheim-Amburgo in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Hoffenheim-Amburgo tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio della partita. Hoffenheim-Amburgo: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Hoffenheim-Amburgo

Hoffenheim-Amburgo Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 5ª

5ª Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 15:30

15:30 Stadio: SNP Arena

SNP Arena Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go

Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento dell'Hoffenheim L'Hoffenheim arriva alla quinta giornata con 3 punti, dopo una vittoria e tre sconfitte. La squadra di Christian Ilzer ha perso all'esordio contro il Colonia e successivamente contro il Borussia Dortmund, prima di ottenere il successo interno per 2-1 contro lo Stoccarda. Nell'ultimo turno è arrivato il 3-1 sul campo del Paderborn. A Paderborn l'Hoffenheim ha subito due gol nel primo tempo, prima di accorciare le distanze al 50' con Adam Daghim. La squadra non è però riuscita a completare la rimonta e ha incassato il definitivo 3-1 al 69'. I sette gol segnati e i dieci subiti nelle prime quattro giornate evidenziano una formazione ancora alla ricerca di maggiore equilibrio. Il ritorno alla SNP Arena offre all'Hoffenheim l'occasione di tornare a muovere la classifica. La squadra dovrà soprattutto ridurre gli errori nella propria metà campo e sfruttare la qualità di Adam Hložek e Tim Lemperle per mettere sotto pressione una difesa che finora ha concesso molto. Il momento dell'Amburgo L'Amburgo occupa il 16° posto con 3 punti e arriva dalla prima vittoria stagionale. Dopo le sconfitte contro Borussia Dortmund, Mainz e RB Lipsia, la squadra di Merlin Polzin ha superato 2-1 il Colonia davanti al proprio pubblico. Contro il Colonia l'Amburgo ha sbloccato il risultato al 44' con Nicolás Capaldo, raddoppiando a inizio ripresa grazie a Yussuf Poulsen. Il gol di Ragnar Ache al 90' ha riaperto la partita, ma l'Amburgo ha difeso il vantaggio fino al termine conquistando tre punti importanti. La trasferta di Sinsheim sarà però un test differente per una squadra che ha ancora 13 gol subiti in quattro giornate. L'Amburgo dovrà quindi mantenere l'ordine mostrato contro il Colonia e cercare di sfruttare la qualità di Fabio Vieira e la presenza offensiva di Poulsen. Le probabili formazioni di Hoffenheim-Amburgo L'Hoffenheim dovrebbe ripartire dal 4-4-2 utilizzato nell'ultima partita contro il Paderborn. Baumann sarà protetto da Coufal, Kabak, Machida e Rots, mentre Conté, Avdullahu, Burger e Daghim formeranno la linea di centrocampo. In avanti spazio alla coppia composta da Lemperle e Hložek. L'Amburgo dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 utilizzato nella vittoria contro il Colonia. Heuer Fernandes sarà il portiere, con Capaldo, Torunarigha e Omari nel terzetto difensivo. El Ouahdi, Sambi Lokonga, Remberg e Møller Wolfe comporranno la linea di centrocampo, mentre Vieira e Erlykke agiranno alle spalle di Moffi. Hoffenheim (4-4-2): Baumann; Coufal, Kabak, Machida, Rots; Conté, Avdullahu, Burger, Daghim; Lemperle, Hložek. Allenatore: Christian Ilzer. Amburgo (3-4-2-1): Heuer Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; El Ouahdi, Sambi Lokonga, Remberg, Møller Wolfe; Vieira, Erlykke; Moffi. Allenatore: Merlin Polzin.