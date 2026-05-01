La Championship inglese propone una sfida di alta classifica e grande interesse in zona playoff: Hull City-Norwich, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. L’Hull City, settimo con 70 punti, è a un passo dalla zona playoff e vuole sfruttare il fattore campo per compiere il sorpasso, mentre il Norwich, nono a quota 65 punti, è ancora pienamente in corsa e cerca un risultato pesante per avvicinarsi alle prime posizioni. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, allenato da Sergej Jakirovic, si presenta con un 4-2-3-1 dinamico, costruito su equilibrio e qualità tra le linee. Crooks agirà da trequartista alle spalle di Destan, con il supporto di Gelhardt e Joseph sugli esterni, pronti a creare superiorità e occasioni offensive.

Il Norwich, guidato da Philippe Clement, risponde con lo stesso modulo, puntando su tecnica e velocità negli ultimi metri. Sargent sarà il riferimento offensivo, supportato da Schwartau, Kvistgaarden e Makama, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la difesa avversaria e sfruttare ogni spazio disponibile.

Le probabili formazioni di Hull City-Norwich

Ci si attende una partita intensa e ricca di occasioni, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti fondamentali per la corsa playoff. L’Hull City proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo, mentre il Norwich cercherà di rispondere con qualità e ritmo, in una sfida che potrebbe essere decisa dai dettagli e dalla precisione sotto porta.

Hull City (4-2-3-1): Pandur, Coyle, Egan, Hughes, Giles, Hadziahmetovic, Slater, Gelhardt, Crooks, Joseph, Destan. Allenatore: Sergej Jakirovic

Norwich (4-2-3-1): Kovacevic, Stacey, Duffy Darling, Fisher, McLean, Topic, Makama, Kvistgaarden, Schwartau, Sargent. Allenatore: Philippe Clement

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