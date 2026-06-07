La sfida di tennis tra Hubert Hurkacz e Márton Fucsovics è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatori di grande esperienza nel circuito ATP, pronti a contendersi un posto negli ottavi di finale in un torneo sempre molto equilibrato. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Hurkacz arriva a questo appuntamento con il suo consueto tennis solido e potente. Il polacco punta soprattutto sul servizio e sulla gestione rapida dei punti, elementi chiave per indirizzare la partita.

Il Fucsovics, invece, è un giocatore molto combattivo e resistente negli scambi lunghi. L’ungherese proverà a spezzare il ritmo dell’avversario con continuità e intensità da fondo campo.

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Il momento dei due tennisti

Hurkacz cercherà di imporre servizio e aggressività per controllare il ritmo del match.

Fucsovics proverà invece a rispondere con solidità e intensità, cercando di allungare gli scambi e mettere pressione all’avversario.

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