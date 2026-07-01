La sfida di tennis tra Hubert Hurkacz e Sebastian Ofner è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 12:00. Un confronto tra due giocatori che sanno esprimersi molto bene sull'erba, con il polacco che parte favorito ma dovrà fare attenzione a un avversario sempre insidioso sulle superfici rapide.

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Hurkacz arriva a questo appuntamento con l'obiettivo di spingersi ancora una volta nelle fasi avanzate del torneo londinese. Il polacco è uno dei migliori interpreti del circuito sui campi in erba grazie a un servizio devastante, a un ottimo gioco di volo e a una grande capacità di ottenere punti rapidi.

Ofner, invece, continua a confermarsi come un avversario molto competitivo. L'austriaco possiede un tennis aggressivo, un buon servizio e colpi piatti che possono essere particolarmente efficaci sull'erba, superficie che valorizza le sue caratteristiche.

Dove vedere Hurkacz-Ofner in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Hurkacz-Ofner, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Hurkacz proverà a sfruttare il suo servizio e la capacità di chiudere rapidamente gli scambi per prendere subito il controllo del match.

Ofner cercherà invece di rispondere con aggressività e continuità, provando a mettere pressione al polacco fin dai primi game.

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