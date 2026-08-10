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La Europa League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Iberia-Larne, in programma martedì 11 agosto alle ore 18:00. Il doppio confronto riparte dallo 0-0 maturato nella gara d'andata, un risultato che lascia completamente aperta la corsa alla qualificazione.
Dopo novanta minuti senza reti, entrambe le formazioni hanno ancora tutte le possibilità di conquistare il passaggio del turno. L'Iberia proverà a sfruttare il fattore campo per trovare il successo decisivo, mentre il Larne cercherà di ottenere un risultato positivo in trasferta e proseguire il proprio cammino nella competizione europea.
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L'Iberia vuole sfruttare il fattore campoL'Iberia affronta la gara di ritorno con l'opportunità di giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi. Lo 0-0 dell'andata ha dimostrato il grande equilibrio tra le due squadre e rende fondamentale trovare maggiore incisività in fase offensiva.
La formazione di casa proverà a prendere l'iniziativa fin dai primi minuti, cercando il gol che potrebbe cambiare l'inerzia del doppio confronto e avvicinare l'accesso al turno successivo.
Il Larne cerca il colpo in trasfertaIl Larne arriva alla sfida con la consapevolezza di poter conquistare la qualificazione anche lontano da casa. La squadra ospite ha mantenuto la propria porta inviolata nella prima gara e cercherà di confermare la stessa solidità.
Allo stesso tempo, il Larne dovrà provare a essere più pericoloso in avanti, sfruttando ogni occasione per trovare quella rete che potrebbe indirizzare il confronto.
Il momento della sfidaLa sfida tra Iberia e Larne si preannuncia molto equilibrata. Lo 0-0 maturato nella gara d'andata lascia infatti ogni scenario aperto e trasforma il ritorno in una vera e propria finale.
L'Iberia proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Larne cercherà di far valere la propria organizzazione per ottenere un risultato importante. Con la qualificazione ancora completamente in bilico, ogni episodio potrebbe risultare decisivo.
Le probabili formazioni di Iberia-LarneLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Europa League.
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