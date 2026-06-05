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Momento delle due squadre

L'Independiente Rivadavia arriva probabilmente nel miglior momento della propria stagione. Le recenti vittorie ottenute in Copa Libertadores contro Bolívar e Deportivo La Guaira hanno confermato la crescita di una squadra che nelle ultime dieci partite ufficiali ha raccolto sei successi, tre pareggi e una sola sconfitta. I numeri offensivi impressionano particolarmente: ventiquattro reti segnate e una media superiore ai due gol per partita raccontano una formazione che sta trovando con continuità la via della rete. Davanti al proprio pubblico il rendimento cresce ulteriormente, rendendo il Bautista Gargantini un fattore importante.

Ilarriva invece con una situazione diversa. La vittoria per 2-0 contro l'Alianza Atlético in Copa Sudamericana ha riportato fiducia all'ambiente, ma il bilancio complessivo delle ultime settimane evidenzia una squadra spesso incapace di trasformare le prestazioni in vittorie. Sei pareggi nelle ultime dieci gare spiegano bene il momento dei rossoblù, che continuano a mostrare solidità difensiva ma faticano a trovare continuità realizzativa. La sfida di Mendoza rappresenta quindi un banco di prova importante per capire se il successo internazionale possa rappresentare un punto di svolta. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI INDEPENDIENTE RIVADAVIA-TIGRE CLICCA SU BET365.

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