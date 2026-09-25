L'ultima volta che si sono trovate davanti con un trofeo europeo in palio, a Berlino, la festa è stata tutta spagnola. Inghilterra-Spagna, sabato 26 settembre 2026 alle 20:45, riporta a Wembley due nazionali che da quella finale di Euro 2024 hanno attraversato percorsi differenti, fino a ritrovarsi nuovamente nello stesso girone. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il contesto rende l'incrocio ancora più interessante. I Three Lions tornano in Lega A e arrivano dal terzo posto conquistato al Mondiale, mentre la Roja si presenta a Londra con qualcosa di ancora più pesante: il titolo mondiale appena aggiunto a quello europeo. E nel Gruppo 3, completato da Croazia e Repubblica Ceca, partire bene può diventare immediatamente importante. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Inghilterra-Spagna si vede anche gratis: canale TV e streaming

Tuchel riporta l'Inghilterra tra le grandi, ma Wembley ritrova una squadra diversa

si disputa sabatoa Wembley e avrà. Non sarà quindi necessario un abbonamento per seguire il big match. La partita sarà trasmessa integralmente anche su, mentre per lo streaming le possibilità sarannogratuitamente, oltre aper gli abbonati ai rispettivi servizi.L'torna nella massima divisione dopo aver conquistato la promozione nell'ultima Nations League. Nel frattempo il percorso con Thomasha portato i Three Lions fino alla semifinale del Mondiale 2026, persa contro l'Argentina, prima del successo sulla Francia nella finale per il terzo posto. Il primo appuntamento dopo il torneo nordamericano arriva però con una lista importante di assenze.non saranno a disposizione e questo obbliga Tuchel a modificare soprattutto gli equilibri del centrocampo.

Alex Scott dovrebbe affiancare Anderson, mentre davanti rimane una quantità di talento considerevole: Saka e Gordon sulle corsie, Bellingham centralmente e Harry Kane come riferimento avanzato. Wembley può rappresentare un fattore ulteriore. Il pubblico inglese ritrova la nazionale dopo il podio mondiale e proprio contro l'avversaria che aveva impedito ai Three Lions di conquistare Euro 2024.

Londra, Inghilterra - 13 novembre: Elliot Anderson, Declan Rice e Nico O'Reilly dell'Inghilterra cantano l'inno nazionale prima della partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Inghilterra e Serbia al Wembley Stadium il 13 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

La Spagna arriva a Wembley con due titoli e una serie che dura da oltre due anni

Se l'Inghilterra vuole dimostrare di essersi avvicinata definitivamente al vertice, laquel vertice lo occupa già. La squadra di Luis de la Fuente arriva alla nuova Nations League da, oltre che dal primo posto nel ranking FIFA. La Roja non perde una partita nei tempi regolamentari da oltre due anni e negli ultimi cicli ha costruito una continuità impressionante: vittoria della Nations League nel 2023, Europeo nel 2024, nuova finale di Nations League nel 2025 e Mondiale conquistato nel 2026.

De la Fuente, fresco di rinnovo fino al 2032, può quindi proseguire un progetto ormai consolidato. Le assenze di Joan García e Pedro Porro e il ritiro internazionale di Marcos Llorente impongono qualche modifica, ma la struttura rimane riconoscibile. Rodri e Pedri dovrebbero governare il centrocampo, mentre davanti la presenza contemporanea di Lamine Yamal e Nico Williams garantisce ampiezza, dribbling e capacità di creare superiorità.

Saka e Gordon contro Yamal e Nico Williams: Wembley può decidersi sulle corsie

Entrambe dovrebbero partire con il, ma il modo di occupare il campo può essere profondamente differente. Tuchel ha a disposizione un attaccante comecapace sia di occupare l'area sia di abbassarsi per partecipare alla costruzione, creando così spazio per gli inserimenti di Bellingham e degli esterni. Laproverà invece a controllare il pallone attraversoe Pedri, cercando successivamente di isolare. La capacità inglese di evitare queste situazioni può diventare determinante.

Le fasce rappresentano quindi una possibile chiave dell'incontro. Saka e Gordon possono obbligare i terzini spagnoli ad abbassarsi, ma ogni pallone perso espone l'Inghilterra alle transizioni della Roja. Dall'altra parte, concedere campo a Yamal e Williams significa permettere alla Spagna di utilizzare una delle proprie armi più pericolose.

Villarreal, Spagna - 27 marzo: Mikel Oyarzabal della Spagna festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Spagna e Serbia all'Estadio de la Cerámica il 27 marzo 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Kane guida i Three Lions, De la Fuente sceglie Oyarzabal: le probabili formazioni

Thomasdovrebbe affidarsi a Pickford tra i pali, con Quansah, Konsa, Guehi e O'Reilly nella linea difensiva. Anderson eformeranno la coppia di centrocampo, mentre Saka, Bellingham e Gordon agiranno alle spalle di Kane. Ladovrebbe rispondere con Unai Simon in porta ed Eric Garcia, Cubarsi, Laporte e Cucurella in difesa. Rodri e Pedri formeranno la mediana. Yamal, Dani Olmo e Nico Williams giocheranno alle spalle di

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, N. Williams; Oyarzabal.

Inghilterra-Spagna: tutto quello che serve prima del calcio d'inizio

Inghilterra-SpagnaUEFA Nations League 2026/27Lega A, Gruppo 31ªsabato 26 settembre 202620:45Wembley Stadium, LondraItalia 1 e Sky Sport ArenaMediaset Infinity, SportMediaset, Sky Go e NOWdiretta integrale, disponibile anche in chiaro