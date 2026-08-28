Lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni apre le porte a una sfida che mette di fronte Inter II e Team Altamura, due squadre che arrivano alla seconda giornata di Serie C, girone C con tre punti in classifica. Entrambe hanno iniziato il campionato con una vittoria, ma attraverso percorsi differenti e con caratteristiche che rendono il confronto particolarmente interessante. VEDI INTER-ALTAMURA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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ome accedere allo streaming di Inter II-Team Altamura

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Inter II-Team Altamura: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone C e si disputa allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, impianto che ospita le gare interne dell'Inter II. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 21:00.

Partita: Inter II-Team Altamura

Inter II-Team Altamura Competizione: Serie C

Serie C Girone: C

C Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Ernesto Breda

Ernesto Breda Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Entrambe le squadre arrivano alla sfida con tre punti in classifica. L'Inter II ha superato il Catania per 2-1, mentre il Team Altamura ha conquistato una vittoria di misura contro il Monopoli senza subire reti.

I numeri raccontano due squadre con caratteristiche differenti. L'Inter II ha segnato due gol e ne ha subito uno, mentre il Team Altamura ha realizzato una rete mantenendo la propria porta inviolata.

Il momento dell'Inter II

L'Inter II ha iniziato il campionato con una vittoria importante sul campo del Catania, imponendosi per 2-1. Il successo ha permesso alla squadra di Stefano Vecchi di conquistare immediatamente tre punti e di portarsi al quinto posto della classifica.

L'esordio ha messo in evidenza soprattutto la capacità offensiva della formazione nerazzurra. Due reti realizzate e una sola subita rappresentano un buon punto di partenza per una squadra che vuole continuare il proprio percorso di crescita nel campionato.

Ora l'Inter II torna davanti al proprio pubblico e vuole sfruttare il fattore campo per ottenere il secondo successo consecutivo. La sfida contro il Team Altamura, però, richiederà pazienza e attenzione, considerando la solidità mostrata dagli ospiti nella prima giornata.

Vecchi dovrà quindi cercare di mantenere l'efficacia offensiva mostrata a Catania, evitando allo stesso tempo di concedere spazi alle ripartenze avversarie.

Una nuova vittoria permetterebbe all'Inter II di confermarsi nelle zone alte della classifica e di dare ulteriore fiducia a un gruppo che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi.

Il momento del Team Altamura

Il Team Altamura arriva alla trasferta di Sesto San Giovanni con tre punti in classifica, conquistati grazie alla vittoria ottenuta contro il Monopoli.

La formazione di Ledian Memushaj ha mostrato soprattutto grande attenzione nella fase difensiva, riuscendo a mantenere la porta inviolata. Un dato importante che testimonia l'organizzazione della squadra e la capacità di concedere poco agli avversari.

Il Team Altamura ha segnato una sola rete, ma è riuscito comunque a portare a casa l'intera posta in palio. La strategia potrebbe essere simile anche contro l'Inter II: grande compattezza e attenzione alle ripartenze per provare a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

La trasferta rappresenta comunque un test più impegnativo rispetto all'esordio. L'Inter II ha infatti dimostrato di avere qualità offensive importanti e potrà contare sul vantaggio del fattore campo.

Memushaj dovrà quindi mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori e cercare di riproporre quella solidità difensiva che ha permesso al Team Altamura di iniziare la stagione con una vittoria.

Un risultato positivo permetterebbe agli ospiti di dare continuità al successo dell'esordio e di rimanere nelle zone alte della classifica.