Inter-Genoa: dove vedere sfida del San Siro in diretta Tv e streaming live

Sabato 28 febbraio va in scena il duello tra i neroazzurri e i rossoblù, gara valevole per 27a giornata di Serie A: ecco dove vedere il match

Domenico Ciccarelli Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 19:32)

Dopo l'eliminazione in UEFA Champions League, l'Inter cerca di consolidare il primo posto in classifica: la squadra neroazzurra è, momentaneamente, a +10 dal Milan, secondo. Al San Siro di Milano, però, arriva un Genoa carico e determinato. Daniele De Rossi ha praticamente dato una svolta incredibile, e la salvezza è diventata più che possibile.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Inter-Genoa in diretta TV e streaming gratis — Inter-Genoa, in programma sabato 28 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per gara del massimo campionato italiano. La gara dello San Siro si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, la sfida tra la squadra neroazzurra e quella rossoblù sarà trasmessa anche su Sky e ovviamente Now, grazie alla co-esclusiva del match.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Nonostante la scottante eliminazione in Champions League contro il Bodo/Glimt, l'Inter in campionato viaggia a ritmi molto elevati: 13 vittorie nelle ultime 14 gare hanno premesso alla formazione neroazzurra di prendere il volo e staccare notevolmente sia Milan che il Napoli. Il Genoa, invece, dopo un inizio stagione difficoltoso, con Daniele De Rossi ha recuperato la giusta adrenalina, e la recente vittoria per 3-0 contro il Torino può aver dato maggiori motivazioni.

Inter-Genoa: le probabili formazioni — Carlos Augusto è pronto a sostituire lo squalificato Bastoni. L'Inter dovrà fare a meno anche del capitano Lautaro Martinez (infortunato), però ritrova Calhanoglu dal primo minuto. Nel Genoa è in dubbio la presenza di Norton-Cuffy, uscito in anzitempo nella sfida con il Torino, ma eventualmente al posto dell'inglese dovrebbe esserci Otoa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Vitinha, Ekuban; Colombo. All. De Rossi.