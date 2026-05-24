Dove vedere Inter Miami-Philadelphia Union in diretta tv e streaming gratis

Tra le sfide più attese del weekend nel Girone Est della Major League Soccer spicca quella tra Inter Miami e Philadelphia Union, in programma nella notte di lunedì 25 maggio 01:00 italiane. Il match, valido per la quindicesima giornata del campionato, mette di fronte due squadre che vivono momenti molto differenti di stagione e che arrivano all’appuntamento con obiettivi opposti in classifica. La formazione della Florida punta infatti a consolidare le posizioni di vertice, mentre Philadelphia cerca punti preziosi per provare a invertire una tendenza fin qui molto negativa. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

L’Inter Miami si presenta alla sfida occupando le zone alte della Eastern Conference, forte di un rendimento estremamente convincente. La squadra guidata dalle proprie stelle offensive ha raccolto 28 punti nelle prime 14 gare stagionali, restando a ridosso della vetta e confermandosi tra le realtà più competitive del torneo. Il bilancio parla di otto vittorie e quattro pareggi, numeri che testimoniano continuità e solidità in un avvio di stagione molto positivo.

Situazione decisamente più complicata, invece, per il Philadelphia Union, attualmente nelle ultime posizioni del girone e in difficoltà anche guardando il rendimento generale dell’intera MLS. Gli ospiti hanno conquistato appena sette punti, frutto di una sola vittoria e quattro pareggi, accompagnati da numerose sconfitte e da una differenza reti negativa. Numeri che rendono la trasferta contro l’Inter Miami particolarmente impegnativa, almeno sulla carta.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Philadelphia Union

Ci sarà Lionel Messi a guidare l'attacco dell'Inter Miami insieme a Luis Suarez e Bertrame. Philadelphia, invece, risponderà con un solido 4-4-2 provando così a neutralizzare la batteria offensiva dell'Inter Miami, che quest'anno sta mettendo a ferro e fuoco la Major League Soccer.

Inter Miami (4-3-3): St. Clair; Mura, Lujan, Micael, Reguilon; De Paul, Bright, Segovia; Messi, Suarez, Berterame.

Philadelphia Union (4-4-2): Blake; Harriel, Martinez, Mbaizo, Bender; C. Sullivan, Lukic, Jacques, Vassilev; Iloski, Damiani.

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