Internacional-Corinthians arriva nel momento in cui entrambe avrebbero preferito affrontare un avversario diverso. Nella notte italiana tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2026, alle 00:30, il Beira-Rio mette infatti di fronte due squadre alle quali la classifica concede sempre meno tranquillità. VEDI INTERNACIONAL-CORINTHIANS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L'Internacional è precipitato al diciottesimo posto con 28 punti e ha affidato a Eduardo Baptista il tentativo di cambiare direzione. Il Corinthians ne ha 32, occupa la quattordicesima posizione e arriva a Porto Alegre dopo una serie di sconfitte che lo ha progressivamente avvicinato alla zona più pericolosa. Quattro punti di distanza bastano quindi per trasformare la partita in qualcosa di molto vicino a uno scontro diretto. Per seguire le gare disponibili in diretta, SU GOLDBET TROVI LE PARTITE DISPONIBILI IN LIVE STREAMING, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI INTERNACIONAL-CORINTHIANS.

Internacional-Corinthians in streaming: dove vedere la partita

, quando in Italia saranno già le. La partita è in programma allo stadio Beira-Rio di Porto Alegre ed è valida per la 29ª giornata del Brasileirão Série A . In Brasile la gara avrà una copertura particolarmente ampia. Sarà disponibile gratuitamente attraverso, oltre alla trasmissione a pagamento di

Per il pubblico italiano la situazione è differente, perché la disponibilità delle partite del Brasileirão dipende dalla distribuzione internazionale dei diritti e non coincide automaticamente con le piattaforme utilizzabili in Brasile. Le trasmissioni brasiliane di Record, CazéTV e Premiere non devono quindi essere considerate automaticamente disponibili dall'Italia. Prima del calcio d'inizio sarà necessario fare riferimento alla programmazione territoriale dei servizi che distribuiscono il campionato brasiliano.

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Internacional-Corinthians: data, orario e dove vederla

Partita: Internacional vs Corinthians

Competizione: Brasileirão Série A

Giornata: 29ª

29ª Data in Brasile: mercoledì 7 ottobre 2026

mercoledì 7 ottobre 2026 Orario in Brasile: 19:30

19:30 Data in Italia: giovedì 8 ottobre 2026

giovedì 8 ottobre 2026 Orario italiano: 00:30

00:30 Stadio: Beira-Rio, Porto Alegre

Trasmissione in Italia: da verificare in base alla distribuzione territoriale dei diritti

Eduardo Baptista comincia dal Beira-Rio la sua missione salvezza

La sconfitta perha chiuso definitivamente l'esperienza di Paulo Pezzolano sulla panchina dell'Internacional. Il club ha sceltoper provare a salvare una stagione diventata estremamente complicata. Il nuovo allenatore ha avuto a disposizione la sosta per lavorare sulla squadra e preparare proprio il confronto con il Corinthians. La situazione di partenza resta difficile. Il Colorado è diciottesimo cone deve recuperare terreno per uscire dalla zona retrocessione. C'è poi un altro dato che racconta le difficoltà della squadra: al Beira-Rio la vittoria manca dal. Il cambio in panchina dovrà quindi produrre una risposta immediata anche davanti al proprio pubblico.

SAN PAOLO, BRASILE - 9 AGOSTO: Johan Carbonero dell'Internacional e Marlon Freitas del Palmeiras lottano per il pallone durante una partita del Brasileirao 2026 tra Palmeiras e Internacional all'Allianz Parque il 9 agosto 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Il Corinthians guarda indietro: la zona retrocessione si è avvicinata

Baptista cambia l'Inter, Diniz ritrova Yuri Alberto: le probabili formazioni

Seha già cambiato allenatore, ilarriva a Porto Alegre con Fernando Diniz sottoposto a una pressione sempre maggiore.Il 3-1 subito contro ilha ulteriormente complicato una fase già negativa e ha lasciato il Timão al quattordicesimo posto con 32 punti. Il margine sulle ultime posizioni non permette più di considerare la lotta salvezza un problema distante. Anche i numeri offensivi aiutano a spiegare la situazione. Il Corinthians ha segnato, una produzione troppo bassa per una squadra che dispone di giocatori come Memphis, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Proprio il recupero di Yuri offre però a Diniz una soluzione importante per provare a cambiare il rendimento dell'attacco.Per il suo debutto sulla panchina dell'deve fare i conti con diverse assenze. Victor Gabriel è squalificato, mentre Rochet, Kayky, Calebe, Sanabria e Benjamin Arhin non sono a disposizione. Matheusdovrebbe quindi partire in porta. Davanti a lui Baptista può scegliere una struttura a tre con Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho, lasciando ad Aguirre e Bernabei il compito di coprire le due fasce. Rodrigo Villagra e Thiago Maia dovrebbero garantire equilibrio in mezzo, con Alan Patrick libero di avanzare e accompagnare la coppia composta da Vitinho e Alerrandro.

Il Corinthians recupera invece Yuri Alberto e Fernando Diniz sembra intenzionato a utilizzarlo immediatamente dal primo minuto. Hugo Souza sarà confermato tra i pali, mentre Matheuzinho e Matheus Bidu occuperanno le fasce difensive. Al centro João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique sono favoriti. La modifica più interessante riguarda però centrocampo e attacco. Raniele dovrebbe agire davanti alla difesa, con Breno Bidon e Rodrigo Garro più avanzati. Davanti Diniz può finalmente riunire Kaio César, Yuri Alberto e Memphis Depay, con l'olandese libero di abbassarsi durante la costruzione per trasformare l'assetto in base allo sviluppo dell'azione.

Internazionale (3-4-1-2): Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho; Aguirre, Rodrigo Villagra, Thiago Maia, Bernabei; Alan Patrick; Vitinho, Alessandro. Allenatore: Eduardo Baptista.

Corinzi (4-3-3): Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Yuri Alberto, Memphis Depay. Allenatore: Fernando Diniz.