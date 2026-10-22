Segnare con continuità ha permesso all’Ipswich di raccogliere punti e fiducia, ma per fare un altro passo avanti servirà proteggere meglio la propria porta. Ipswich-Nottingham Forest si gioca venerdì 23 ottobre alle 21 a Portman Road, nell’anticipo dell’ottava giornata di Premier League. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta sul campo del Manchester City, mentre gli ospiti devono fermare una sequenza di tre ko consecutivi. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Con nove punti nelle prime sette giornate, l’Ipswich ha costruito una base incoraggiante, accompagnata però da numeri difensivi che richiedono attenzione. Il Forest ha concesso meno reti, ma fatica a trasformare le occasioni in risultati. Prima della partita puoi SCOPRIRE GLI APPUNTAMENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, CONTROLLARE GLI EVENTI SPORTIVI SU LOTTOMATICA oppure CONSULTARE LE DIRETTE PRESENTI SU VINCITÙ.

Dove vedere Ipswich-Nottingham Forest: orario e streaming

Ipswich, undici gol segnati ma la difesa resta il punto da correggere

La partita è inserita nel palinsesto di, con trasmissione dalle 21 alle 23. Sarà possibile seguirla anche in streaming su, per gli abbonati Sky, e su, con un abbonamento che includa l’evento.La sconfitta perha interrotto la spinta del successo per, lasciando comunque indicazioni positive sulla capacità dell’Ipswich di rendersi pericoloso. I Tractor Boys hanno segnato, dimostrando di poter trovare soluzioni offensive anche contro avversari di livello superiore. Le, però, spiegano quanto sia ancora difficile trasformare questa produzione in continuità di risultati.

Il ritorno a Portman Road offre l’occasione di ripartire. Per riuscirci, l’Ipswich dovrà evitare che la ricerca del gol lasci troppo spazio agli avversari, soprattutto quando gli esterni accompagnano l’azione. La formazione prevista propone Emersonn al centro dell’attacco, sostenuto da Maeda ed Enciso. Sulle corsie dovrebbero agire Ouattara e Davis, mentre Florentino e Palacios saranno chiamati a mantenere equilibrio davanti alla difesa.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Zian Flemming dell'Ipswich Town segna il secondo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Ipswich Town all'Etihad Stadium il 17 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Nottingham Forest, tre sconfitte consecutive e un attacco da riaccendere

Ilarriva a questa trasferta dopo tre sconfitte consecutive in campionato. L’ultima, per, ha confermato le difficoltà di una squadra che cerca una svolta soprattutto nella metà campo offensiva. Sono soltanto. Un rendimento che riduce il margine d’errore: anche quando la difesa riesce a contenere gli avversari, basta una rete subita per compromettere la partita.

I nove gol incassati, meno di quelli dell’Ipswich, suggeriscono infatti problemi differenti rispetto ai padroni di casa. Il Forest deve trovare maggiore incisività senza perdere quella tenuta che può consentirgli di restare in corsa anche nei momenti meno favorevoli. Gibbs-White dovrebbe avere un ruolo importante nel collegare il centrocampo all’attacco, mentre Delap e Ndoye completano il reparto offensivo indicato nella probabile formazione. A centrocampo sono attesi McAtee e Schlager, con Muñoz e Williams sulle corsie.

La chiave tattica: l’ampiezza dell’Ipswich e gli spazi per Gibbs-White

Il possibile confronto tra due difese a tre rende importante il lavoro degli esterni.potrebbe cercare di avanzare attraverso, provando poi a servirenegli spazi interni. Per il Forest sarà fondamentale accompagnare le uscite in pressione con coperture adeguate. Lasciare ricevere i trequartisti avversari vicino all’area rischierebbe di valorizzare proprio la qualità offensiva mostrata dai padroni di casa nelle prime giornate.

Dall’altra parte, Gibbs-White potrebbe cercare spazio alle spalle dei centrocampisti dell’Ipswich. Se il Forest riuscirà a superare la prima pressione, avrà la possibilità di attaccare una retroguardia che finora ha concesso con frequenza. La gestione delle palle perse può quindi diventare decisiva. L’Ipswich dovrà sostenere gli attacchi senza allungarsi, mentre gli ospiti avranno bisogno di precisione nei primi passaggi per dare seguito alle ripartenze e aumentare la propria pericolosità.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 OTTOBRE: Dan Ndoye del Nottingham Forest segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Nottingham Forest FC al Selhurst Park l'11 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images

Emersonn riferimento dei Tractor Boys, Delap per il Forest: le probabili formazioni

L’dovrebbe schierarsi con il. Davanti a Walton sono attesi O’Shea, Diop e Greaves. Ouattara e Davis occuperanno le corsie, con Florentino e Palacios in mezzo. Sulla trequarti spazio aed Enciso, chiamati a sostenere l’unica punta Emersonn.

Anche il Nottingham Forest dovrebbe utilizzare il 3-4-2-1. Sels difenderà la porta, protetto da Cunha, Diomande e Murillo. Muñoz e Williams agiranno sulle fasce, mentre McAtee e Schlager formeranno la coppia centrale. Gibbs-White e Ndoye dovrebbero muoversi alle spalle di Delap.

Ipswich (3-4-2-1): Walton; O’Shea, Diop, Greaves; Ouattara, Florentino, Palacios, Davis; Maeda, Enciso; Emersonn.

Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Diomande, Murillo; Muñoz, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap.

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