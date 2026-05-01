Delirio Stoccarda: segna al 119' e vola in finale di Coppa di Germania

La Championship inglese propone una sfida con obiettivi ben diversi: Ipswich Town-QPR, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. L’Ipswich Town, secondo in classifica, è in piena corsa per la promozione e vuole continuare a mettere pressione alla vetta, mentre il QPR, quattordicesimo, cerca continuità per chiudere la stagione in maniera positiva e senza rischi. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, allenato da Kieran McKenna, si presenta con un 4-2-3-1 organizzato e propositivo, che punta su qualità e ritmo nel possesso palla. Akpom agirà da riferimento offensivo supportato da Philogene-Bidace, Egeli e Monzon, con l’obiettivo di creare costantemente pericoli.

Il QPR, guidato da Julien Stephan, risponde con un 4-4-2 equilibrato, cercando compattezza e solidità nelle due fasi. Burrell e Kone guideranno l’attacco, con il compito di sfruttare le occasioni e provare a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Ipswich Town-QPR

Ci si attende una partita in cui l’Ipswich Town proverà a imporre il proprio gioco e sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali nella corsa promozione, mentre il QPR cercherà di difendersi con ordine e colpire in ripartenza. In una sfida con valori tecnici differenti, la gestione dei ritmi e la concretezza sotto porta potranno fare la differenza.

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton, Davis, Kipré, O'Shea, Furlong, Matusiwa, Taylor, Philogene-Bidace, Akpom, Egeli, Monzon. Allenatore: Kieran McKenna

QPR (4-4-2): Hamer, Mbengue, Dunne, Clarke-Salter, Norrington-Davies, Dembele, Varane, Madsen, Saito, Burrell, Kone. Allenatore: Julien Stephan

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