La terza giornata della Nations League mette di fronte Israele e Kosovo, due nazionali che arrivano all'appuntamento con stati d'animo differenti, ma accomunate dalla necessità di dare una svolta al proprio percorso nel Gruppo 3 della Lega B. La sfida, che si disputerà in Ungheria a causa della situazione problematica in Medio Oriente, rappresenta un'occasione importante soprattutto per la formazione israeliana, ancora a secco di punti dopo le prime due giornate. Il Kosovo, invece, vuole ripartire dopo la battuta d'arresto contro l'Austria. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La classifica vede proprio l'Austria al comando a punteggio pieno, con Kosovo e Irlanda a quota tre, mentre Israele occupa l'ultimo posto. I precedenti sorridono al Kosovo, che ha conquistato una vittoria nei due confronti disputati, a fronte di un pareggio. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Israele-Kosovo in TV e streaming

Israele-Kosovo si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 20:45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen ed è valida per il terzo turno della Nations League 2026/27 (League B). La partita non sarà trasmessa in Live da nessuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguirla in diretta e in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Diretta Gol. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone, e su Now TV.

Qui Israele

Qui Kosovo

Franco Foda

Israele-Kosovo , probabili formazioni

L'avvio inè stato complicato per, sconfitto in entrambe le prime uscite. All'esordio è arrivato un ko per 3-1 sul campo dell'Austria, in una partita condizionata anche dall'espulsione di Abu Farkhi, prima della successiva battuta d'arresto contro l'Irlanda. A Debrecen, i biancoblù hanno perso 3-0, incassando tutte le reti nei primi 25 minuti e senza riuscire a riaprire la gara.Ilsi presenta alla sfida dopo aver raccolto tre punti nelle prime due giornate. La nazionale guidata dal tedescoha iniziato il proprio cammino battendo l'Irlanda di misura grazie alla rete di Vedat, prima di arrendersi per 3-1 all'Austria. Nell'ultima partita, il gol su rigore di Edon Zhegrova, arrivato soltanto nel finale, non è bastato per evitare la sconfitta.: D. Peretz; Khalaili, Mizrahi, Shlomo, Stoinov, Revivo; Kanichowsky, E. Peretz, Solomon; Turgeman, Gloukh.: Ran Ben Shimon.

Kosovo (4-3-3): Saipi; Dellova, Krasniqi, Raci; Vojvoda, Hodza, Avdullahu, Gallapeni; Krasniqi, Muriqi, Zabergia. Ct: Franco Foda.

Israele-Kosovo: data, orario e canali