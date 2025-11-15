Italia-Norvegia, dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

Gli Azzurri hanno la certezza di andare ai Play-off, ma soltanto una grande impresa contro la capolista permetterà loro di evitare quella fase

Jacopo del Monaco 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 10:46)

In occasione dell'ultima giornata della fase di qualificazione al Mondiale del prossimo anno, l'Italia giocherà contro la Norvegia e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. Le due Nazionali del Girone I si affronteranno alle ore 20:45 di domani sera presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Italia-Norvegia, dove vedere l'incontro — Il match di domani sera metterà di fronte le prime due in classifica del Girone I, con la squadra ospite che occupa il primo posto con tre punti in più agli Azzurri ed un'importante differenza reti. L'Italia, per sperare ancora nel primo posto, dovrebbe compiere una grande impresa, ma i norvegesi proveranno a difendere il primato in classifica. L'incontro tra le due Nazionali avrà inizio alle ore 20:45 di domani sera e si potrà vedere in diretta televisiva su Rai 1. In streaming, invece, sarà visibile sia sul sito che sull'app di Rai Play.

La situazione delle due Nazionali — L'Italia allenata da Gennaro Gattuso, nonostante i 18 punti totalizzati in questa fase di qualificazione, ha la certezza di giocare i Play-off per la terza volta di fila. Gli Azzurri hanno perso soltanto la prima partita proprio in casa della Norvegia (3-0) per poi vincere tutte le altre in cui hanno affrontato la Moldavia, l'Estonia e l'Israele. Da quando ha avuto inizio la gestione dell'ex centrocampista del Milan, la Nazionale ha sempre vinto segnando 18 gol e subendone solo 5. Nell'ultimo match, gli Azzurri hanno giocato in casa della selezione moldava e hanno vinto 0-2 grazie ai gol, arrivati dopo l'80° minuto, di Gianluca Mancini e Pio Esposito.

La Nazionale norvegese del commissario tecnico Ståle Solbakken, da canto suo, occupa il primo posto a punteggio pieno avendo vinto tutte le partite. In questa fase di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, i Løvene hanno segnato la bellezza di 33 reti e ne hanno subite soltanto quattro. Ovviamente, il grande protagonista della Norvegia è l'attaccante del Manchester City Erling Haaland, autore di 14 gol di cui soltanto cinque contro la Moldavia. Tra l'altro, la selezione dell'Europa del Nord non perde dalla sconfitta per 5-1 in Nations League contro l'Austria datata 13 ottobre 2024. Nei gironi per la qualificazione al Mondiale, invece, l'ultima partita persa risale al 2-0 contro l'Olanda del 16 novembre di quattro anni fa.

Probabili formazioni — Torna Bastoni dalla squalifica e giocherà in difesa insieme a Di Lorenzo e Mancini. Nel quintetto di centrocampo, tornano tra i titolari Politano, Barella e Dimarco, potrebbe esserci una chance per Ricci mentre Tonali, diffidato, non giocherà così non rischia di saltare i Play-off. In attacco, invece, Retegui ed Esposito partiranno dal primo minuto. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la Norvegia dovrebbe schierare la formazione titolare, guidata dalla coppia d'attacco formata da Haaland e Sørloth.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Cristante, Dimarco; Retegui, P. Esposito. All: Gattuso

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sørloth, Haaland. All: Solbakken