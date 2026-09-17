Italia di Ferdinando De Giorgi, nell'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo A, va a caccia del quinto successo di fila contro la Slovenia. VEDI ITALIA-SLOVENIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.La squadra di Fabio Soli è seconda alle spalle degli azzurri e dovrà batterli per chiudere al primo posto. Al contrario, invece, a Giannelli e compagni basterà vincere due set per consolidare il primato e assicurarsi la sfida con la Danimarca agli ottavi di finale, che si disputeranno all'Inalpi Arena di Torino. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI ITALIA-SLOVENIA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta. Cala il sipario sulla prima fase del Campionato Europeo di Volley Maschile . L'di Ferdinando, nell'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo A, va a caccia del quinto successo di fila contro la.La squadra di Fabioè seconda alle spalle degli azzurri e dovrà batterli per chiudere al primo posto. Al contrario, invece, abasterà vincere due set per consolidare il primato e assicurarsi la sfida con laagli ottavi di finale, che si disputeranno all'Inalpi Arena di Torino. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su, su, mentre. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Italia-Slovenia in diretta TV e streaming

Italia-Slovenia, match valido per la quinta ed ultima giornata del Gruppo A degli Europei Maschili di Volley, in programma giovedì 17 settembre alle ore 21:05 al Palapanini di Modena sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Slovenia è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Slovenia tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Italia-Slovenia

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il volley e gli Europei di volley maschile; cercare Italia-Slovenia tra le partite di giovedì 17 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Italia-Slovenia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà giovedì 17 settembre 2026 al Palapanini di Modena. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.

Partita: Italia-Slovenia

Competizione: Europei di Volley Maschile

Data: giovedì 17 settembre 2026

giovedì 17 settembre 2026 Orario: 21:05

21:05 Stadio: Palapanini di Modena

Palapanini di Modena Diretta TV : Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)

: Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.

Italia-Slovenia, i precedenti

Qui Italia

Qui Slovenia

Sonoi successi dell'nelle ultimecontro la. Il precedente più recente risale allo scorso 28 giugno in, con vittoriaa Lubiana (3-1). L'ultimo sussulto sloveno in una manifestazione continentale risale alla semifinale dell'Europeo 2015 (3-1). L'Italia si è poi presa la rivincita sei anni più tardi, nella finale per il titolo, imponendosi 3-2 al tie-break.Percorso netto fin qui per l', protagonista di quattro vittorie in altrettante partite disputate. Sul velluto l'esordio in piazza del Plebiscito, a, contro la(3-0). Prova di forza contro la, sconfitta con lo stesso punteggio con cui ha liquidato la compagine scandinava. Qualche difficoltà a sorpresa con la, piegata 3-1; difficoltà che si sono ripetute a sprazzi anche nel 3-1 rifilato alla. Quello contro laè a tutti gli effetti il primo vero test di livello per gli azzurri che capiranno a che punto sono sul piano fisico e mentale in vista della fase ad eliminazione diretta.Laè seconda in classifica, con tre vittorie e una sconfitta all'attivo. Alla squadra di Fabiobasterà battere l', 3-0 o 3-1, per soffiargli il primato all'ultima curva. Alla vigilia dell'la Reprezentanca era stata ribattezzata come la principale avversaria degli azzurri nelma dopo i successi contro, è arrivata la battuta d'arresto contro la. Il riscatto contro la(3-1) è valso il sorpasso in classifica sui cechi e una chance di primato.