Italia-Slovenia, 5° turno della fase a gironi dell'Euro Volley Maschile: info, probabili formazioni, dove vedere in TV e in Streaming.
Dove vedere Italia-Slovenia in diretta TV e streaming
Italia-Slovenia, match valido per la quinta ed ultima giornata del Gruppo A degli Europei Maschili di Volley, in programma giovedì 17 settembre alle ore 21:05 al Palapanini di Modena sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Slovenia è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Slovenia tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Italia-SloveniaPer cercare Italia-Slovenia nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il volley e gli Europei di volley maschile;
- cercare Italia-Slovenia tra le partite di giovedì 17 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Italia-Slovenia: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà giovedì 17 settembre 2026 al Palapanini di Modena. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.
- Partita: Italia-Slovenia
- Competizione: Europei di Volley Maschile
- Data: giovedì 17 settembre 2026
- Orario: 21:05
- Stadio: Palapanini di Modena
- Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)
- Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.
Italia-Slovenia, i precedentiSono otto i successi dell'Italia nelle ultime nove partite contro la Slovenia. Il precedente più recente risale allo scorso 28 giugno in VNL, con vittoria azzurra a Lubiana (3-1). L'ultimo sussulto sloveno in una manifestazione continentale risale alla semifinale dell'Europeo 2015 (3-1). L'Italia si è poi presa la rivincita sei anni più tardi, nella finale per il titolo, imponendosi 3-2 al tie-break.
Qui ItaliaPercorso netto fin qui per l'Italia, protagonista di quattro vittorie in altrettante partite disputate. Sul velluto l'esordio in piazza del Plebiscito, a Napoli, contro la Svezia (3-0). Prova di forza contro la Grecia, sconfitta con lo stesso punteggio con cui ha liquidato la compagine scandinava. Qualche difficoltà a sorpresa con la Slovacchia, piegata 3-1; difficoltà che si sono ripetute a sprazzi anche nel 3-1 rifilato alla Repubblica Ceca. Quello contro la Slovenia è a tutti gli effetti il primo vero test di livello per gli azzurri che capiranno a che punto sono sul piano fisico e mentale in vista della fase ad eliminazione diretta.
Qui SloveniaLa Slovenia è seconda in classifica, con tre vittorie e una sconfitta all'attivo. Alla squadra di Fabio Soli basterà battere l'Italia, 3-0 o 3-1, per soffiargli il primato all'ultima curva. Alla vigilia dell'Europeo la Reprezentanca era stata ribattezzata come la principale avversaria degli azzurri nel Gruppo A, ma dopo i successi contro Slovacchia e Svezia, è arrivata la battuta d'arresto contro la Grecia. Il riscatto contro la Repubblica Ceca (3-1) è valso il sorpasso in classifica sui cechi e una chance di primato.
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