Italia-Repubblica Ceca, 3° turno della fase a gironi dell'Euro Volley Maschile: info, probabili formazioni, dove vedere in TV e in Streaming.
Dove vedere Italia-Repubblica Ceca in diretta TV e streaming
Italia-Grecia, match valido per la quarta giornata del Gruppo A degli Europei Maschili di Volley, in programma martedì 15 settembre alle ore 21:05 al Palapanini di Modena sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Grecia è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Repubblica Ceca tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Italia-Repubblica CecaPer cercare Italia-Repubblica Ceca nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il volley e gli Europei di volley maschile;
- cercare Italia-Repubblica Ceca tra le partite di martedì 15 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Italia-Repubblica Ceca: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 al Palapanini di Modena. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.
- Partita: Italia-Repubblica Ceca
- Competizione: Europei di Volley Maschile
- Data: martedì 15 settembre 2026
- Orario: 21:05
- Stadio: Palapanini di Modena
- Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)
- Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.
Italia-Repubblica Ceca, i precedentiSono 15 i precedenti tra Italia e Repubblica Ceca con un bilancio che sorride nettamente agli azzurri (10-5). L'ultimo sussulto dell'ex Cecoslovacchia risale all'Europeo del 1985 quando si impose 3-1.
L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in una rassegna continentale è datato 9 settembre 2021: l'Italia ebbe la meglio (3-1) nella fase a gironi e si laureò Campione d'Europa in finale contro la Slovenia. Il confronto più recente, invece, è la sfida valida per la qualificazione alle Olimpiadi 2023, anche in quel caso l'Italia vinse 3-1.
Qui ItaliaL'Italia arriva alla sfida contro la Repubblica Ceca nel migliore dei modi. La squadra di Ferdinando De Giorgi continua a collezionare vittorie, ma ancora non convince al 100% sul piano della prestazioni. Contro la Svezia il principale avversario è stata la pioggia che ha interrotto la sfida sul finire del primo set, ma a livello mentale Giannelli e compagni hanno retto, così come contro la Grecia, una Nazionale in crescita e galvanizzata dopo il successo ai Giochi del Mediterraneo.
La sfida contro la Slovacchia, la cenerentola del Gruppo A, ha evidenziato qualche neo. Il challenge chiamato dalla panchina slovacca, al termine di un secondo set combattuto e vinto in un primo momento dagli azzurri, ha rimescolato le carte in tavola, annullando il doppio vantaggio e contribuendo al pari avversario. A quel punto i padroni di casa sono stati costretti ad invertire la rotta per evitare ulteriori complicazioni, risolte da una performance sontuosa dell'idolo di casa Pardo Mati.
Il classe 2006 del Modena Volley ha migliorato il record di punti messo a segno da un centrale in maglia azzurra (22), cancellando lo score precedente appartenente ad Andrea Giani, oggi Ct della Francia.
Qui Repubblica CecaAi nastri di partenza l'Italia era data per favorita nel Gruppo A, pronostico fin qui rispettato dagli azzurri. Tuttavia, la principale avversaria della squadra di De Giorgi sarebbe dovuta essere la Slovenia dell'ex vice Ct della Nazionale Femminile Fabio Soli (2014-2016) e invece la sconfitta rimediata contro la Grecia (1-3) ha spianato la strada alla Repubblica Ceca che come l'Italia ha fatto tre su tre, superando Grecia, Svezia e Slovacchia, ma ha conquistato un punto in meno (8) avendo sconfitto gli scandinavi al tie-break (2-3).
Il confronto del Palapanini assume dunque un ruolo importante perché nel caso in cui l'Italia dovesse mettere in cascina altri tre punti, sarebbe certa anche del primo posto nel girone.
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