l'Italvolley maschile di Ferdinando De Giorgi. L'Europeo degli azzurri procede a gonfie vele: dopo l'esordio vincente contro la Svezia a Napoli, sul taraflex all'aperto di piazza del Plebiscito, la Nazionale tricolore ha concesso il bis e il tris contro Grecia e Slovacchia, staccando il pass per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo. VEDI ITALIA-REPUBBLICA CECA IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Al termine della fase a gironi del Gruppo A mancano due partite: Repubblica Ceca e Slovenia. Lo scontro diretto con i primi assegnerà il primo posto nel girone, in virtù del ko sloveno contro la Grecia. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI ITALIA-REPUBBLICA CECA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta. Non poteva desiderare inizio miglioredi Ferdinando. L'Europeo degli azzurri procede a gonfie vele: dopo l'esordio vincente contro laa Napoli, sul taraflex all'aperto di piazza del Plebiscito, la Nazionale tricolore ha concesso il bis e il tris contro, staccando il pass per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo.. Al termine della fase a gironi delmancano due partite:. Lo scontro diretto con i primi assegnerà il primo posto nel girone, in virtù del ko sloveno contro la. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su, su, mentre. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Italia-Repubblica Ceca in diretta TV e streaming

Italia-Grecia, match valido per la quarta giornata del Gruppo A degli Europei Maschili di Volley, in programma martedì 15 settembre alle ore 21:05 al Palapanini di Modena sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Grecia è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Repubblica Ceca tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Italia-Repubblica Ceca

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il volley e gli Europei di volley maschile; cercare Italia-Repubblica Ceca tra le partite di martedì 15 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Italia-Repubblica Ceca: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 al Palapanini di Modena. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.

Partita: Italia-Repubblica Ceca

Competizione: Europei di Volley Maschile

Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 21:05

21:05 Stadio: Palapanini di Modena

Palapanini di Modena Diretta TV : Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)

: Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.

Italia-Repubblica Ceca, i precedenti

Sonotracon un bilancio che sorride nettamente agli azzurri (10-5). L'ultimo sussulto dell'ex Cecoslovacchia risale all'delquando si impose

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in una rassegna continentale è datato 9 settembre 2021: l'Italia ebbe la meglio (3-1) nella fase a gironi e si laureò Campione d'Europa in finale contro la Slovenia. Il confronto più recente, invece, è la sfida valida per la qualificazione alle Olimpiadi 2023, anche in quel caso l'Italia vinse 3-1.

Qui Italia

L'arriva alla sfida contro lanel migliore dei modi. La squadra di Ferdinandocontinua a collezionare vittorie, ma ancora non convince al 100% sul piano della prestazioni. Contro lail principale avversario è stata la pioggia che ha interrotto la sfida sul finire del primo set, ma a livello mentalehanno retto, così come contro la, unae galvanizzata dopo il successo ai

La sfida contro la Slovacchia, la cenerentola del Gruppo A, ha evidenziato qualche neo. Il challenge chiamato dalla panchina slovacca, al termine di un secondo set combattuto e vinto in un primo momento dagli azzurri, ha rimescolato le carte in tavola, annullando il doppio vantaggio e contribuendo al pari avversario. A quel punto i padroni di casa sono stati costretti ad invertire la rotta per evitare ulteriori complicazioni, risolte da una performance sontuosa dell'idolo di casa Pardo Mati.

Il classe 2006 del Modena Volley ha migliorato il record di punti messo a segno da un centrale in maglia azzurra (22), cancellando lo score precedente appartenente ad Andrea Giani, oggi Ct della Francia.

Qui Repubblica Ceca

Ai nastri di partenza l'Italia era data per favorita nel, pronostico fin qui rispettato dagli azzurri. Tuttavia, la principale avversaria della squadra disarebbe dovuta essere ladell'ex vice Ct della Nazionale Femminile Fabio(2014-2016) e invece la sconfitta rimediata contro la Grecia (1-3) ha spianato la strada allache come l'ha fatto tre su tre, superando Grecia, Svezia e Slovacchia, ma ha conquistato un punto in meno (8) avendo sconfitto gli scandinavi al tie-break (2-3).

Il confronto del Palapanini assume dunque un ruolo importante perché nel caso in cui l'Italia dovesse mettere in cascina altri tre punti, sarebbe certa anche del primo posto nel girone.