Italia di Fernando De Giorgi che nel match inaugurale dell'Europeo Maschile 2026, ha rifilato alla malcapitata 3-0, nonostante l'interruzione per pioggia nelle battute conclusive del 1° set. VEDI ITALIA-GRECIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Nella seconda giornata del Gruppo A Giannelli e compagni andranno a caccia del secondo successo nella rassegna continentale. L'avversaria sarà la Grecia, in vena di riscatto dopo il ko rimediato contro la Repubblica Ceca (3-1). Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI ITALIA-GRECIA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta. Non poteva desiderare esordio migliore l'diche nel match inaugurale dell', ha rifilato alla malcapitata Svezia una sconfitta netta,, nonostante l'interruzione per pioggia nelle battute conclusive del 1° set.. Nella seconda giornata del Gruppo Aandranno a caccia del secondo successo nella rassegna continentale. L'avversaria sarà la, in vena di riscatto dopo il ko rimediato contro la(3-1). Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su, su, mentre. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Italia-Grecia in diretta TV e streaming

Italia-Grecia, match valido per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Maschili di Volley, in programma sabato 12 settembre alle ore 21:05 al Palapanini di Modena sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Grecia è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Grecia tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Italia-Grecia

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il volley e gli Europei di volley maschile; cercare Italia-Grecia tra le partite di sabato 12 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Italia-Grecia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 12 settembre 2026 al Palapanini di Modena. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.

Partita: Italia-Grecia

Competizione: Europei di Volley Maschile

Data: sabato 12 settembre 2026

sabato 12 settembre 2026 Orario: 21:05

21:05 Stadio: Palapanini di Modena

Palapanini di Modena Diretta TV : Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)

: Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.

Qui Italia

L’si presenta al secondo appuntamento deglicon l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino e di sfruttare anche la spinta del pubblico di Modena. Dopo l’esordiocontro la, gli azzurri sono chiamati a confrontarsi con un’avversaria che, pur partendo sulla carta da una posizione di svantaggio, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare.

A rendere particolarmente interessante la sfida c’è anche il precedente di appena due settimane fa ai Giochi del Mediterraneo, quando la Grecia riuscì a superare l’Italia al termine di una lunga battaglia conclusa soltanto al tie-break (3-2), anche se in quel frangente gli azzurri in campo non erano quelli di De Giorgi.

Qui Grecia

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Lache affronterà l'nella seconda giornata della fase a gironi dell'(Gruppo A) è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la. La squadra diha mostrato però una buona capacità di reagire nei momenti di difficoltà, soprattutto nel terzo set, quando dal 13-8 ha ricucito fino al 19-19 e poi ha trovato il guizzo per riaprire la partita sul 25-23. Nel quarto set la Nazionale ellenica è rimasta agganciata fino al 23-23, prima di arrendersi ai cechi negli ultimi due scambi.

Italia-Grecia, i precedenti

Il bilancio storico traè nettamente favorevole agli, che hanno conquistato la vittoria in tutti i 34 confronti ufficiali disputati tra le due nazionali. Anche guardando esclusivamente al, il dominio italiano è totale: quattro successi su quattro.

L’Italia si è imposta sempre nella fase a gironi, superando la Grecia per 3-0 nel 1971 a Torino, nel 1985 e nel 1997, mentre nell’edizione del 2019 è arrivato un successo per 3-1.

Il dominio dell’Italia sulla Grecia è stato particolarmente evidente tra il 1994 e il 1998. In quel periodo gli Azzurri hanno affrontato più volte la nazionale ellenica tra Campionato del Mondo, EuroVolley e World League, vincendo tutti i 15 incontri disputati.