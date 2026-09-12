Italia-Grecia, secondo turno della fase a gironi dell'Europeo Maschile di Volley: info partita, probabili formazioni, dove vedere in TV e in Streaming.
Dove vedere Italia-Grecia in diretta TV e streaming
Italia-Grecia, match valido per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Maschili di Volley, in programma sabato 12 settembre alle ore 21:05 al Palapanini di Modena sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2. I telespettatori potranno seguire la sfida anche su Sky (Sky Sport Uno, canale 201) o in alternativa in streaming su Rai Play, oppure sull'app di Sky Go e su Now TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra l'Italia e la Grecia è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare gli Europei Maschili e cercare Italia-Grecia tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Italia-GreciaPer cercare Italia-Grecia nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il volley e gli Europei di volley maschile;
- cercare Italia-Grecia tra le partite di sabato 12 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Italia-Grecia: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà sabato 12 settembre 2026 al Palapanini di Modena. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:05. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche sui canali Sky, Sky Sport Uno (201), e in streaming su Raiplay, Sky Go e Now TV.
- Partita: Italia-Grecia
- Competizione: Europei di Volley Maschile
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 21:05
- Stadio: Palapanini di Modena
- Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201)
- Streaming verificato: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.
Qui ItaliaL’Italia si presenta al secondo appuntamento degli Europei con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino e di sfruttare anche la spinta del pubblico di Modena. Dopo l’esordio vincente contro la Svezia, gli azzurri sono chiamati a confrontarsi con un’avversaria che, pur partendo sulla carta da una posizione di svantaggio, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare.
A rendere particolarmente interessante la sfida c’è anche il precedente di appena due settimane fa ai Giochi del Mediterraneo, quando la Grecia riuscì a superare l’Italia al termine di una lunga battaglia conclusa soltanto al tie-break (3-2), anche se in quel frangente gli azzurri in campo non erano quelli di De Giorgi.
Qui GreciaLa Grecia che affronterà l'Italia nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo di Volley Maschile (Gruppo A) è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Repubblica Ceca. La squadra di Konstantinos Christofidelis ha mostrato però una buona capacità di reagire nei momenti di difficoltà, soprattutto nel terzo set, quando dal 13-8 ha ricucito fino al 19-19 e poi ha trovato il guizzo per riaprire la partita sul 25-23. Nel quarto set la Nazionale ellenica è rimasta agganciata fino al 23-23, prima di arrendersi ai cechi negli ultimi due scambi.
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Italia-Grecia, i precedentiIl bilancio storico tra Italia e Grecia è nettamente favorevole agli azzurri, che hanno conquistato la vittoria in tutti i 34 confronti ufficiali disputati tra le due nazionali. Anche guardando esclusivamente al Campionato Europeo, il dominio italiano è totale: quattro successi su quattro.
L’Italia si è imposta sempre nella fase a gironi, superando la Grecia per 3-0 nel 1971 a Torino, nel 1985 e nel 1997, mentre nell’edizione del 2019 è arrivato un successo per 3-1.
Il dominio dell’Italia sulla Grecia è stato particolarmente evidente tra il 1994 e il 1998. In quel periodo gli Azzurri hanno affrontato più volte la nazionale ellenica tra Campionato del Mondo, EuroVolley e World League, vincendo tutti i 15 incontri disputati.
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