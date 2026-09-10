Dopo la medaglia d'argento della Nazionale di Volley Femminile, la pallavolo italiana sogna in grande anche nella rassegna continentale maschile. L'Italia di Ferdinando De Giorgi è inserita nel Gruppo A insieme a Slovacchia, Grecia, Slovenia, Repubblica Ceca e Svezia. VEDI ITALIA-SVEZIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il percorso di Giannelli e compagni inizierà contro la Svezia, in una cornice unica come quella di Piazza del Plebiscito, a Napoli. Un taraflex a cielo aperto, circondato dal calore e dal tifo azzurro, farà da teatro alla sfida inaugurale: un contesto suggestivo che, inevitabilmente, alza le aspettative su un torneo nel quale l'Italia è chiamata a confermarsi protagonista dopo il 2° posto dell'edizione precedente (2023). Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Italia-Svezia in TV e streaming

La sfida Italia-Svezia si disputerà giovedì 10 settembre alle ore 21:05 a Napoli, in piazza del Plebiscito, ed è valida per la prima giornata della fase a gironi dell'Europeo di Volley Maschile. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in chiaro su Rai2, ma anche su Sky Sport Arena. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, Bet365.

Qui Italia

L’arriva all’esordio europeo con qualche interrogativo lasciato dalla, chiusa al quarto posto nella regular season e terminata ai quarti di finale con il netto 0-3 contro gli Stati Uniti. La competizione ha inoltre privato a lungodi Alessandro, assente per infortunio e tornato ora a disposizione: il rientro dell’MVP dell’ultimo Mondiale restituisce a Simone Giannelli una soluzione offensiva di primo livello e maggiore solidità anche in ricezione.

Accanto a lui, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani garantiscono alternative importanti, mentre resta da valutare la scelta tra Yuri Romanò e Kamil Rychlicki nel ruolo di opposto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federazione Italiana Pallavolo (@federazioneitalianapallavolo)

Qui Svezia

Lasi presenta a Napoli con un’esperienza internazionale decisamente più limitata rispetto agli azzurri: non partecipava alla fase finale degli Europei dal 1993 e ha chiuso soltanto al nono posto la European League 2026.

Il gruppo allenato da Gido Vermeulen ha però maturato proprio attraverso quella competizione una certa continuità e può contare su diversi giocatori impegnati all’estero. In regia ci sono Alfred Brink e Oskar von Sydow, mentre tra gli attaccanti spiccano Hampus Ekstrand, Axel Enlund, Johan Gruvaeus, Axel Algulin e Jacob Link. Peserà invece l’assenza del capitano Viktor Lindberg, fermato da un grave infortunio al ginocchio.

I precedenti

Italia-Svezia, probabili formazioni

si sono incrociate. Isorridono agli azzurri vincitori. L'unico successo scandinavo risale alla fase a gironi dell'edizione 1985, 2-3 al tie-break. Sono tre le vittorie dell'Italia: 3-0 nella fase a gironi e 3-1 nella finale per la medaglia d’oro a Stoccolma, all'Europeo 1989 (c'era anche l'attuale Ct azzurro De Giorgi nella squadra azzurra); vittoria tricolore anche nella prima fase all’EuroVolley del 1993 (3-0), ultima volta che le due compagini si sono affrontate.: Giannelli, Romanò, Bottolo, Lavia, Galassi, Sanguinetti, Balaso (L). Ct: De Giorgi.

SVEZIA: Jones, Åkerman, Gruvaeus, Petersson, Ekstrand, D. Ahremark, M. Ahremark (L). Ct: Vermeulen.

Le chiavi del match

Le forze in campo, almeno sulla carta, sono impari. L'parte nettamente favorita per storia, per esperienza e perché gli azzurri sono. In Piazza del Plebiscito il servizio italiano sfiderà la ricezione svedese. Se i padroni di casa riusciranno a spingere dai nove metri, costringeranno Brink e von Sydow a giocare spesso con palla staccata, rendendo più prevedibile la distribuzione e permettendo a Giannelli e compagni di organizzare un muro più leggibile.

Al contrario, una buona ricezione potrebbe consentire alla Svezia di coinvolgere maggiormente i centrali e impedire all’Italia di concentrarsi sulle bande. Per gli azzurri sarà importante anche non farsi condizionare dal contesto: l’esordio all’aperto in Piazza del Plebiscito, davanti al pubblico di Napoli, introduce riferimenti visivi e condizioni differenti dal consueto palazzetto.

Italia-Svezia: data, orario e canali