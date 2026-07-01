La sfida di tennis tra Kyrian Jacquet e Alexander Bublik è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un confronto che vede il francese partire sfavorito contro uno dei giocatori più imprevedibili e talentuosi del circuito ATP, in una partita tutta da seguire sull’erba londinese.

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Jacquet arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e la volontà di giocarsi le sue chance senza pressione. Il francese è un giocatore ordinato, che prova a costruire il punto con continuità e intelligenza tattica, cercando di sfruttare ogni opportunità concessa dall’avversario.

Bublik, invece, è uno dei tennisti più spettacolari del circuito. Il kazako dispone di un servizio potentissimo, colpi estremamente creativi e una grande capacità di accendere il match nei momenti decisivi, anche se a volte può risultare discontinuo.

Dove vedere Jacquet-Bublik in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Jacquet-Bublik, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Jacquet proverà a restare solido e a sfruttare ogni occasione utile negli scambi prolungati.

Bublik cercherà invece di imporre il suo tennis esplosivo, fatto di servizio e colpi improvvisi, per chiudere rapidamente i punti.

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