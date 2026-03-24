La sfida NBA tra Jazz e Wizards si gioca alle ore 02:00 tra mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo. Gli Utah Jazz puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare il proprio rendimento stagionale, mentre i Washington Wizards cercano un colpo in trasferta per dare continuità e risalire la classifica.