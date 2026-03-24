La sfida NBA tra Jazz e Wizards si gioca alle ore 02:00 tra mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo. Gli Utah Jazz puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare il proprio rendimento stagionale, mentre i Washington Wizards cercano un colpo in trasferta per dare continuità e risalire la classifica.
La diretta streaming
Jazz-Wizards, la diretta tv live della NBA: dove vedere lo streaming gratis
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Dove vedere Jazz-Wizards in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Jazz cercheranno di imporre il proprio ritmo e sfruttare l’intensità offensiva per mettere in difficoltà gli avversari.
I Wizards proveranno a rispondere con energia e transizioni veloci, puntando su un gioco dinamico per sorprendere i padroni di casa e conquistare una vittoria esterna.
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