La sfida di tennis tra Carlos Alcaraz Jodar e Pablo Carreño Busta è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 16:00. Un derby spagnolo molto interessante tra esperienza e nuova generazione, con il giovane talento che parte favorito ma dovrà fare attenzione alla solidità del veterano sul palcoscenico dello Slam londinese.

Tennis in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio tennis. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Jodar arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e aspettative crescenti. Il giovane spagnolo è uno dei prospetti più interessanti del circuito, dotato di grande aggressività e capacità di accelerare il gioco, anche sulle superfici rapide come l’erba.

Carreño Busta, invece, rappresenta l’esperienza e la solidità del tennis spagnolo. Giocatore completo e molto intelligente tatticamente, proverà a spezzare il ritmo dell’avversario e a sfruttare la sua maggiore abitudine a match di alto livello.

Dove vedere Jodar-Carreño Busta in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Jodar-Carreno Busta, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Bonzi-Diallo Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento dei due tennisti

Jodar proverà a imporre subito il suo ritmo aggressivo e le sue accelerazioni da fondo campo.

Carreño Busta cercherà invece di gestire il match con esperienza, cercando di allungare gli scambi e mettere pressione nei momenti chiave.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DEL TENNIS CLICCA SU BET365.

IL TENNIS SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE IN TEMPO REALE.

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE IL TENNIS IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL TENNIS SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DEL TENNIS, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE GRATIS.