Il terzo turno del Roland Garros propone un confronto particolarmente interessante tra due giocatrici appartenenti a generazioni diverse: la giovanissima Iva Jovic e la più esperta Naomi Osaka. Dieci anni separano le due tenniste, ma entrambe arrivano a questo appuntamento forti di una posizione di rilievo nel ranking mondiale e di un percorso convincente nei primi turni del torneo parigino.

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Il momento delle due tenniste

Da una parte c'è Jovic, una delle promesse più brillanti del circuito femminile, determinata a sfruttare il palcoscenico di uno Slam per continuare la propria crescita. Dall'altra Osaka, campionessa affermata e già numero uno del mondo, che vanta un palmarès di assoluto livello e una notevole esperienza nei grandi appuntamenti internazionali. Nonostante i numerosi successi ottenuti in carriera, la giapponese non ha mai trovato particolare continuità sulla terra rossa di Parigi, dove il suo miglior risultato resta proprio il raggiungimento del terzo turno.

Per Osaka, dunque, questa partita rappresenta anche un'occasione per superare un limite che l'ha accompagnata nelle precedenti partecipazioni al Roland Garros. La superficie e le caratteristiche del torneo francese non le hanno mai consentito di esprimere appieno il suo potenziale, ma il livello mostrato nelle ultime settimane lascia pensare che questa possa essere la volta buona per spingersi più avanti nel tabellone.

Sul fronte dei precedenti non ci sono indicazioni utili: Iva Jovic e Naomi Osaka non si sono infatti mai affrontate nel circuito professionistico. L'assenza di confronti diretti rende ancora più interessante la sfida, che metterà di fronte il talento emergente della giovane americana e l'esperienza di una delle protagoniste più importanti del tennis femminile degli ultimi anni.

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