Lunedì 15 giugno 2026, nel primo turno del WTA di Nottingham, riflettori puntati sulla sfida tra Iva Jovic e Karolina Pliskova. Da una parte c'è una delle giovani più promettenti del circuito, dall'altra una veterana che sta cercando di rilanciare la propria carriera dopo un lungo stop per infortunio. Il confronto mette di fronte due giocatrici con caratteristiche molto diverse ma accomunate da una certa familiarità con l'erba.

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Il momento delle due tenniste

Iva Jovic arriva all'appuntamento in un eccellente stato di forma. La statunitense, numero 19 del ranking mondiale, ha vissuto una stagione molto positiva e negli ultimi giorni si è messa in evidenza anche al Queen's Club, dove ha raggiunto le fasi finali del torneo battendo giocatrici di alto livello come Amanda Anisimova. Sull'erba sta mostrando una crescita costante, confermata anche dai risultati ottenuti nel Regno Unito già nella scorsa stagione.

Karolina Pliskova, invece, punta sull'esperienza e su un servizio che continua a essere una delle sue armi principali. L'ex numero uno del mondo sta gradualmente risalendo la classifica dopo il rientro dall'infortunio e nelle ultime settimane ha dato segnali incoraggianti, raggiungendo i quarti di finale al Queen's e ritrovando buone sensazioni sui campi in erba.

Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera. Il primo testa a testa tra Jovic e Pliskova rappresenta quindi uno degli incontri più interessanti del primo turno a Nottingham. La giovane americana parte favorita grazie al momento di forma e alla continuità mostrata negli ultimi mesi, ma l'esperienza della ceca e la sua capacità di dominare gli scambi con il servizio potrebbero rendere il match molto più equilibrato del previsto.

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