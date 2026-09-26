Juventus e Napoli Women inaugurano la stagione 2026-2027 della Serie A. Le bianconere hanno già alzato un trofeo, conquistando la Women’s Cup ai rigori contro la Roma, e hanno poi debuttato in Champions League contro il Benfica. Le azzurre, invece, non giocano una gara ufficiale dal 6 settembre e arrivano all’esordio in campionato dopo aver utilizzato la Women’s Cup per testare il gruppo e individuare gli aspetti da correggere. VEDI JUVENTUS-NAPOLI WOMEN IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Per il Napoli sarà quindi un primo confronto diretto con una delle squadre tecnicamente più attrezzate del campionato. La Juventus spera di chiudere nel migliore dei modi una settimana rovinata dal ko europeo casalingo col Benfica. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI JUVENTUS-NAPOLI WOMEN. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Juventus-Napoli Women in diretta TV e streaming

Juventus-Napoli, match valido per la prima giornata della Serie A Women, in programma sabato 26 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di DAZN disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Juventus e Napoli Women è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie A Women e cercare Juventus-Napoli tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Juventus-Napoli Women

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie A Women cercare Juventus-Napoli Women tra le partite di sabato 26 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Juventus-Napoli Women: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 26 settembre 2026 allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Partita: Juventus-Napoli Women

Competizione: Serie A Women, 1° turno

Serie A Women, 1° turno Data: sabato 26 settembre

sabato 26 settembre Stadio: Stadio Pozzo-La Marmora di Biella

Stadio Pozzo-La Marmora di Biella Diretta TV : DAZN

: DAZN Streaming verificato: DAZN

Qui Juventus Women

Qui Napoli Women

Laarriva alla sfida con un ritmo partita già elevato. Le bianconere hanno disputato, vinta ai rigori, prima di scendere nuovamente in campo appena tre giorni più tardi nel preliminare di Champions League contro il, perso 2-1. Un calendario ravvicinato che ha garantito alla squadra didi confrontarsi subito con avversarie di livello e di accumulare minuti, ma che può incidere anche sulle energie a disposizione.Ilarriva all’esordio dopo un percorso di preparazione segnato dalla, chiusa con tre punti: il 4-2 alla Lazio, il pesante 6-0 contro l’Inter e l’1-0 al Parma firmato Faurskov.

Le dieci reti incassate hanno evidenziato soprattutto le difficoltà del reparto arretrato, motivo per cui la società è intervenuta sul mercato con gli acquisti di Chidinma Okeke, Emilie Mece e Olivia Romiti. Il tecnico delle partenopee, Alessandro Spugna, dovrà fare a meno di Gabriella Langella, impegnata con l’Italia Under 20 al Mondiale.

Juventus-Napoli Women, probabili formazioni

: de Jong; Salvai, Rosucci, D’Auria; Carbonell, Pinto, Schatzer, Bartel; Sarriegi, Redondo, Serturini.: Isaac Guerrero

NAPOLI WOMEN (4-4-1-1): Beretta; Carcassi, Pettenuzzo, Pleidrup, Giordano; Kozak, Sulola, Bellucci, Massombo; Carstensen, Dompig. Allenatore: Alessandro Spugna