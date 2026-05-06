Juventus Next Gen e Pianese si giocano l’accesso alla fase nazionale dei playoff di Serie C in una sfida da dentro o fuori allo stadio “Moccagatta” di Alessandria. I bianconeri di Brambilla partono con il vantaggio del miglior piazzamento in classifica e avranno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi, mentre la squadra toscana dovrà necessariamente vincere per continuare il proprio sogno playoff. Guarda ora Juventus Next Gen-Pianese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Juventus Next Gen-Pianese: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

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Laarriva a questa garanel turno precedente. Una partita intensa, risolta grazie ai gol di Pagnucco e Faticanti, che hanno permesso ai bianconeri di avanzare grazie al miglior piazzamentLa, invece, arriva dal prezioso 1-1 ottenuto contro la Ternana in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Sussi. La formazione allenata da Alessandro Birindelli continua a sorprendere dopo la promozione dalla Serie D e si presenta a questa sfida con entusiasmo e grande leggerezza mentale.

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Probabili formazioni

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia S.; Savio, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Owusu, Faticanti, Pagnucco; Licina, Amaradio; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla.

Pianese (3-4-1-2): Filippis; Masetti, Ercolani, Coccia; Vigiani, Proietto, Bertini M., Simeoni; Mastropietro; Ianesi, Ongaro. Allenatore: Alessandro Birindelli.

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