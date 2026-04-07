Non perdere Dove vedere Juventus Next Gen-Ternana in diretta TV e streaming gratis: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 14:32)

Dopo la pausa per le Nazionali, torna protagonista il Girone B di Serie C con la sfida tra Juventus Next Gen e Ternana. Il match, inizialmente previsto in un’altra data, è stato rinviato proprio per via delle numerose convocazioni tra i giovani bianconeri. La gara si giocherà mercoledì 8 aprile allo Stadio Giuseppe Moccagatta, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. Una sfida che mette in palio punti importanti soprattutto in ottica playoff. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Juventus Next Gen arriva a questo appuntamento con 45 punti in classifica, appena uno in più rispetto alla Ternana. Le due squadre sono praticamente appaiate e condividono una situazione simile: la qualificazione ai playoff non sembra in discussione, ma allo stesso tempo appare complicato scalare posizioni per ottenere un piazzamento più favorevole. I bianconeri, allenati da Massimo Brambilla, stanno vivendo un periodo caratterizzato da grande equilibrio ma poca incisività. Nelle ultime partite sono infatti arrivati diversi pareggi consecutivi, segno di una squadra solida ma che fatica a trovare continuità in zona offensiva.

Anche la Ternana si presenta con un rendimento simile. La formazione guidata da Fazio ha raccolto due pareggi nelle ultime uscite e si trova a quota 44 punti. Il distacco dal quarto posto occupato dal Campobasso resta significativo, rendendo difficile un ulteriore salto in classifica. Tuttavia, la Ternana ha dimostrato di poter competere alla pari con squadre di questo livello e cercherà di sfruttare ogni occasione per migliorare il proprio piazzamento. In una gara così equilibrata, il fattore campo potrebbe avere un peso importante, con la Juventus Next Gen che proverà a sfruttare il sostegno del pubblico per fare la differenza.

Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Ternana — La Juventus Next Gen dovrebbe puntare su Guerra come riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Anghelè e Gunduz, in un sistema pensato per garantire equilibrio e qualità tra le linee. La Ternana risponde con un attacco a due punte formato da Leonardi e Pettinari, con un centrocampo folto pronto a gestire ritmo e costruzione del gioco.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Burgarello, F. Scaglia, Gil; Cudrig; Macca, Faticanti, Pagnucco; Anghelè, Gunduz; Guerra. Allenatore: Brambilla.

Ternana (3-5-2): D’Alterio; Donati, Kurti, Pagliari; Kerrigan, McJannet, Proietti, Orellana, Ndrecka; Leonardi, Pettinari. Allenatore: Fazio.