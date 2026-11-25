Dieci punti hanno dato alla Juventus una buona posizione di partenza; adesso bisogna trasformarla in un vantaggio da conservare fino alla fine. Juventus-Omonia si disputa giovedì 26 novembre 2026 alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino, per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I bianconeri cercano un altro successo per avvicinare l’accesso diretto agli ottavi. Di fronte trovano una formazione che ha già conquistato due vittorie e che, con sei punti, conserva possibilità concrete di proseguire il torneo. Per Spalletti sarà anche l’occasione di coinvolgere altri interpreti senza interrompere la crescita della squadra. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

La diretta di Juventus-Omonia: televisione, 4K e streaming

Il momento della Juventus

La serata dello Stadium sarà raccontata dasu. Prevista anche la trasmissione su, accessibile con un servizio e un impianto compatibili. A bordo campo lavoreranno Giovanni Guardalà e Federico Cosatti. Per guardare l’incontro tramite internet,. Chi possiede un abbonamento Sky abilitato alla competizione può invece seguirlo attraverso, utilizzando i dispositivi supportati. La partita avrà una copertura dedicata dall’inizio alla fine. Nella programmazione online sarà quindi possibile scegliere direttamente l’evento dello Stadium, mentre Diretta Gol proporrà una panoramica degli incontri contemporanei.L’Europa ha finora premiato la continuità dei bianconeri. Le vittorie controhanno preceduto il pareggio con il Rennes e il successo sul campo dell’AZ Alkmaar. In Olanda ha trovato il gol anche, protagonista contro il club in cui aveva giocato prima di arrivare in Italia. Il recenteha aggiunto fiducia al gruppo, mostrando quanto possano incidere anche le soluzioni disponibili dalla panchina.

Woltemade, in particolare, continua a offrire un contributo importante nella costruzione e nella conclusione delle azioni. Spalletti chiede però maggiore naturalezza nel gioco. Alla vigilia ha spiegato di vedere progressi negli allenamenti, accompagnati ancora da qualche esitazione nelle partite. Il messaggio è chiaro: affrontare l’Omonia con concentrazione, rispettandone la corsa e la capacità di attaccare dopo il recupero del pallone.

TORINO, ITALIA – 22 NOVEMBRE: Teun Koopmeiners della Juventus esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Venezia FC, disputata all’Allianz Stadium di Torino il 22 novembre 2026. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

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Il momento dell’Omonia

L’avvio dei ciprioti aveva prodotto due successi, contro. Le sconfitte successive con Benfica e NEC hanno però ridotto il margine costruito nelle prime giornate, lasciando ancora aperta la questione qualificazione. Nell’ultima trasferta europea,aveva portato avanti la squadra prima della rimonta avversaria. L’attaccante resta uno dei riferimenti di Henning Berg, come confermano anche le reti realizzate contro Anorthosis e APOEL.

Il viaggio a Torino richiederà soprattutto attenzione nella gestione del possesso. L’Omonia dovrà evitare di abbassarsi senza riuscire più a uscire, cercando di accompagnare Diony con gli esterni. Eiting resta indisponibile, mentre il recupero di Nego amplia le possibilità del tecnico.

Conceição e Boga per mettere in movimento la difesa: la chiave tattica

Probabili formazioni: Ekhator si prepara, Neto verso una maglia

può cercare il duello con Duverne, mentreproverà a coinvolgere Mayambela sul lato opposto. Al centro,dovrà tenere occupati Coulibaly e Šatka: i suoi movimenti in profondità possono aprire spazio alle ricezioni degli esterni e agli inserimenti dipotrebbe rispondere cercandodietro Douglas Luiz e Sarr, per poi servireo allargare verso. Quando Cambiaso salirà, Lucumí dovrà controllare il corridoio alle sue spalle. La Juventus avrà bisogno di recuperare rapidamente posizione dopo ogni attacco interrotto.Spalletti ha annunciato chee che. L’attaccante si candida per partire al centro del reparto offensivo, sostenuto da Conceição e Boga. Neto è favorito tra i pali; in mezzo Douglas Luiz potrebbe affiancare Sarr. L’ipotesi prevede inizialmente in panchina Kolo Muani e Woltemade.

Berg dovrebbe affidarsi a Diony davanti, con Ewandro e Montnor pronti ad accompagnarlo. Tănase può avanzare dalla zona centrale per collegare i reparti, mentre Marić e Andreou avranno compiti di equilibrio. Coulibaly e Šatka sono candidati per proteggere Kaminski al centro della difesa.

Juventus (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceição, Ekhator, Boga. Allenatore: Luciano Spalletti.

Omonia (4-2-3-1): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Marić; Ewandro, Tănase, Montnor; Diony. Allenatore: Henning Berg.

Orario e informazioni essenziali di Juventus-Omonia