Il Venezia ha appena lasciato l’ultimo posto e ora cerca un risultato capace di dare un altro peso alla propria ripartenza. Juventus-Venezia, in programma domenica 22 novembre 2026 alle 12:30 all’Allianz Stadium di Torino, offre però ai bianconeri un’occasione che la corsa alle prime quattro impone di sfruttare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Luciano Spalletti deve trasformare i segnali delle ultime settimane in continuità. Davide Nicola arriva invece con la fiducia restituita dal successo sull’Udinese, ma anche con un rendimento esterno da correggere: i lagunari hanno perso le ultime sei trasferte disputate in Serie A.IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Juventus-Venezia

, con calcio d’inizio alle. Per guardarla sul televisore sarà possibile utilizzare l’applicazione della piattaforma sulle smart TV compatibili oppure accedere attraverso i dispositivi supportati collegati alla TV. Occorre un abbonamento che comprenda la visione della Serie A.

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Il momento della Juventus

Lariparte dal, ultimo risultato prima della sosta. Il pareggio ha mosso la classifica senza risolvere il problema principale dei bianconeri: trovare una sequenza di risultati che permetta di recuperare terreno sulle squadre davanti. I successi contro Napoli e AZ avevano offerto indicazioni incoraggianti, soprattutto per la crescita dell’intesa tra

Il loro rapporto in attacco rappresenta una delle risorse su cui Spalletti può costruire questa fase della stagione. Anche i precedenti offrono un riferimento favorevole: la Juventus è imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Venezia, con undici vittorie e tre pareggi. Il confronto attuale richiederà comunque pazienza e precisione contro una squadra che cercherà di restringere gli spazi.

FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 8: Gleison Bremer of Juventus scores the 2-2 goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and Juventus at Stadio Artemio Franchi on November 8, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il momento del Venezia

Il successoha consentito al Venezia die affrontare la pausa con maggiore fiducia. Per Nicola è una base importante , soprattutto dopo una prima parte di campionato che ha lasciato poco margine agli errori. La trasferta di Torino misura ora la capacità dei lagunari di dare seguito a quella vittoria.

Il limite più evidente riguarda le partite lontano da casa: la serie di sei sconfitte esterne consecutive impone di migliorare la gestione dei momenti di pressione. Il Venezia ha già dimostrato contro il Napoli di poter creare problemi a un avversario ambizioso. Allo Stadium serviranno compattezza, attenzione sulle seconde palle e la capacità di accompagnare le iniziative degli attaccanti.

Woltemade come riferimento, Adams per risalire: la chiave tattica

Lapotrebbe utilizzareper attirare fuori posizione, liberando corridoi per gli inserimenti di. L’ampiezza diservirà invece a impegnare Hainaut e Mazzocchi, evitando che il Venezia possa concentrare tutti gli uomini davanti all’area.

Per i lagunari sarà importante trovare Adams dopo il recupero del pallone: la sua capacità di proteggere il possesso potrebbe consentire a Yeboah di attaccare lo spazio e a Kike Pérez e Sohm di accompagnare. Douglas Luiz e Koopmeiners dovranno limitare questi collegamenti per mantenere la Juventus nella metà campo avversaria.

Le probabili formazioni di Juventus-Venezia

Le indicazioni più recenti orientanoverso il, condavanti a Vicario.sono candidati a presidiare le fasce, mentredovrebbero comporre la coppia centrale. Alle spalle di Woltemade sono favoriti, con Conceição tra le alternative.

Nicola dovrebbe confermare il 3-5-2. Halhal, Moreno e Juan Jesus sono attesi in difesa; a centrocampo Hainaut e Mazzocchi daranno ampiezza, con Kike Pérez, Sohm e Basic nelle posizioni interne. Yeboah è favorito su Lauberbach per affiancare Adams. Restano aperti anche i ballottaggi Mazzocchi-Haps e Basic-Helgason.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Spalletti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.

Orario e informazioni essenziali di Juventus-Venezia