Le qualificazioni alla prossima Champions League prendono il via con la sfida tra Kairat Almaty e Sutjeska, in programma martedì 8 luglio alle ore 17:00. I campioni del Kazakistan partono con i favori del pronostico grazie all'ottimo momento di forma e al vantaggio di affrontare una squadra ancora lontana dalla miglior condizione atletica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KAIRAT ALMATY-SUTJESKA CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA KAIRAT ALMATY-SUTJESKA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove vedere Kairat Almaty-Sutjeska in tv e streaming

Kairat Almaty-Sutjeska, valida per il primo turno di qualificazione della Champions League, si giocherà martedì 8 luglio alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulle piattaforme che hanno acquisito i diritti televisivi della competizione nei rispettivi Paesi.

Il momento del Kairat Almaty

Il Kairat arriva all'appuntamento forte di una stagione molto positiva e di un avvio di campionato convincente. La formazione kazaka è pienamente nel ritmo partita, essendo nel pieno della propria stagione, e nelle ultime settimane ha raccolto quattro vittorie consecutive segnando ben 15 gol e subendone appena tre. In campionato occupa le posizioni di vertice e può contare su una squadra che lo scorso anno è riuscita anche a confrontarsi con avversarie di livello europeo nella fase principale della Champions League, accumulando un'importante esperienza internazionale.

Il momento del Sutjeska

Situazione diversa per il Sutjeska, che arriva a questa sfida dopo oltre un mese di pausa dal campionato montenegrino. La squadra ha disputato soltanto alcune amichevoli estive, perdendo contro Borac, Mornar e Sarajevo, mostrando ancora una condizione fisica e un'intesa di squadra lontane dall'ideale. L'obiettivo degli ospiti sarà soprattutto quello di limitare i danni in vista del ritorno, cercando di restare in corsa per la qualificazione.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Kairat Almaty-Sutjeska

Il Kairat dovrebbe prendere immediatamente il controllo del possesso e provare a indirizzare la qualificazione già nella gara d'andata. Il Sutjeska, invece, cercherà di difendere con molti uomini dietro la linea della palla, affidandosi alle ripartenze. La differenza di ritmo, qualità tecnica e condizione atletica potrebbe però emergere con il passare dei minuti.

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