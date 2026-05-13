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Lo Sporting Kansas City arriva a questa partita in condizioni pessime. Al di là dell'ultima posizione in classifica, nelle ultime 5 gare ha subito 16 gol totali, con due imbarcate pesanti (0–5 e 0–6). Può approfittare di questa situazione il Los Angeles per provare a scalare un po' di posizioni visto che i Galaxy navigano a metà classifica, in una sorta di limbo tra play-in e play-off. Guarda ora Kansas-Galaxy GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Kansas-Galaxy: probabili formazioniSporting KC (4-3-3): Cleveland, Davis, Bartlow, Meyer, Reid, Berg Johnsen, García, Bartlett, Capita, Joveljić, Suleymanov.
LA Galaxy (4-3-3): Marcinkowski, Cuevas, Glesnes, Garcés, Nelson, Haak, Sanabria, Cerrillo, Gabriel Pec, Paintsil, Miller.
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