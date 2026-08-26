Kauno Zalgiris-Besiktas, ritorno dei playoff di Europa League 2026/27: scopri orario, situazione delle due squadre e streaming del match
Il Besiktas riparte dal largo vantaggio conquistato a Istanbul e vola in Lituania per completare il lavoro contro il Kauno Zalgiris. Il ritorno dei playoff di Europa League 2026/27 si giocherà giovedì 27 agosto alle ore 19:00 italiane al Dariaus ir Girėno Stadionas di Kaunas. Il 3-0 dell’andata mette i turchi in una posizione privilegiata, mentre ai padroni di casa servirà una vera impresa per riaprire la qualificazione. VUOI VEDERE UN MATCH IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
Il 3-0 dell’andata condiziona inevitabilmente lo sviluppo della partita. Il Kauno Zalgiris dovrà sbilanciarsi alla ricerca dei gol necessari per alimentare la rimonta, scenario che potrebbe creare parecchi spazi per gli attaccanti del Besiktas. I turchi hanno qualità ed esperienza superiori e possono permettersi di aspettare il momento giusto per colpire. SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Dove vedere Kauno Zalgiris-Besiktas in TV e streaming
Kauno Zalgiris-Besiktas si disputerà giovedì 27 agosto 2026 alle ore 19:00 italiane al Dariaus ir Girėno Stadionas di Kaunas. In Italia la partita non risulta inserita nella programmazione televisiva dei principali broadcaster sportivi. La gara sarà invece trasmessa all’estero, in particolare in Turchia su TV100 e S Sport Plus. Per il pubblico italiano sarà quindi opportuno controllare a ridosso del calcio d’inizio l’eventuale disponibilità attraverso servizi streaming autorizzati.
Kauno Zalgiris, serve una partita perfetta
Il risultato maturato nella gara d’andata lascia pochissimo margine alla formazione lituana. Il Kauno Zalgiris ha pagato soprattutto un avvio complicato, ritrovandosi sotto di due reti già nei primi minuti e senza riuscire successivamente a cambiare l’inerzia dell'incontro.
La squadra di Zeljko Sopic dovrà necessariamente assumersi qualche rischio in più. Attendere il Besiktas avrebbe poco senso con tre gol da recuperare: serviranno aggressività, ritmo e soprattutto la capacità di trovare rapidamente la rete che potrebbe riaccendere entusiasmo sugli spalti. Il problema sarà mantenere contemporaneamente equilibrio, perché concedere campo alle ripartenze degli avversari potrebbe chiudere definitivamente il discorso qualificazione.
Besiktas, tre gol da amministrare
Situazione completamente differente per il Besiktas, che può affrontare il ritorno senza la necessità di forzare la partita. Il 3-0 ottenuto in Turchia permette alla squadra di Vincenzo Italiano di gestire tempi e spazi, aspettando eventualmente che siano i lituani a scoprirsi.
La sconfitta per 1-0 contro l’Alanyaspor nell’ultimo turno di campionato ha interrotto una lunga serie positiva, ma non cambia lo scenario europeo. Italiano dispone inoltre di una rosa sufficientemente profonda per effettuare qualche rotazione senza rinunciare alla qualità. Il principale obiettivo sarà evitare un avvio distratto che possa restituire fiducia al Kauno Zalgiris.
Le chiavi della partita
Il Kauno Zalgiris non può permettersi di aspettare. Dopo il 3-0 dell’andata, i lituani dovranno alzare immediatamente il ritmo e cercare un gol nei primi minuti per provare a riaprire la qualificazione. La spinta del pubblico e l’aggressività iniziale possono diventare le principali armi della squadra di Sopic, ma sarà fondamentale non perdere equilibrio.
Il Besiktas potrà invece sfruttare gli spazi inevitabilmente lasciati dagli avversari. Con tre reti di vantaggio, la formazione di Italiano non ha bisogno di dominare il possesso: potrà abbassare i ritmi, controllare il centrocampo e cercare rapidamente gli attaccanti quando il Kauno perderà palla.
Un altro aspetto decisivo sarà proprio la gestione mentale del risultato. Più trascorreranno i minuti senza segnare, più la rimonta del Kauno diventerà complicata. Al contrario, un gol immediato dei padroni di casa potrebbe cambiare completamente atmosfera e sviluppo dell'incontro. Il Besiktas dovrà quindi soprattutto evitare distrazioni nella prima parte della gara.
Kauno Zalgiris-Besiktas: data, orario e canali
- Partita: Kauno Zalgiris-Besiktas
- Competizione: Europa League
- Giornata: Preliminari
- Data: giovedì 27 agosto 2026
- Orario: 19:00
- Stadio: Darius e Girenas
- Diretta TV: Non prevista in Italia
- Diretta streaming ufficiale: Non prevista
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