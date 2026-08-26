Il Besiktas riparte dal largo vantaggio conquistato a Istanbul e vola in Lituania per completare il lavoro contro il Kauno Zalgiris. Il ritorno dei playoff di Europa League 2026/27 si giocherà giovedì 27 agosto alle ore 19:00 italiane al Dariaus ir Girėno Stadionas di Kaunas. Il 3-0 dell’andata mette i turchi in una posizione privilegiata, mentre ai padroni di casa servirà una vera impresa per riaprire la qualificazione. VUOI VEDERE UN MATCH IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il 3-0 dell’andata condiziona inevitabilmente lo sviluppo della partita. Il Kauno Zalgiris dovrà sbilanciarsi alla ricerca dei gol necessari per alimentare la rimonta, scenario che potrebbe creare parecchi spazi per gli attaccanti del Besiktas. I turchi hanno qualità ed esperienza superiori e possono permettersi di aspettare il momento giusto per colpire. SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Kauno Zalgiris-Besiktas in TV e streaming

Kauno Zalgiris-Besiktas si disputerà giovedì 27 agosto 2026 alle ore 19:00 italiane al Dariaus ir Girėno Stadionas di Kaunas. In Italia la partita non risulta inserita nella programmazione televisiva dei principali broadcaster sportivi. La gara sarà invece trasmessa all’estero, in particolare in Turchia su TV100 e S Sport Plus. Per il pubblico italiano sarà quindi opportuno controllare a ridosso del calcio d’inizio l’eventuale disponibilità attraverso servizi streaming autorizzati.

Kauno Zalgiris, serve una partita perfetta

Il risultato maturato nella gara d’andata lascia pochissimo margine alla formazione lituana. Il Kauno Zalgiris ha pagato soprattutto un avvio complicato, ritrovandosi sotto di due reti già nei primi minuti e senza riuscire successivamente a cambiare l’inerzia dell'incontro.

La squadra di Zeljko Sopic dovrà necessariamente assumersi qualche rischio in più. Attendere il Besiktas avrebbe poco senso con tre gol da recuperare: serviranno aggressività, ritmo e soprattutto la capacità di trovare rapidamente la rete che potrebbe riaccendere entusiasmo sugli spalti. Il problema sarà mantenere contemporaneamente equilibrio, perché concedere campo alle ripartenze degli avversari potrebbe chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

ISTANBUL, TURCHIA - 22 FEBBRAIO: Amir Murillo del Besiktas festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della Trendyol Super Lig tra Besiktas JK e Goztepe SK, disputata al Tupras Stadium il 22 febbraio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Besiktas, tre gol da amministrare

Situazione completamente differente per il Besiktas, che può affrontare il ritorno senza la necessità di forzare la partita. Il 3-0 ottenuto in Turchia permette alla squadra di Vincenzo Italiano di gestire tempi e spazi, aspettando eventualmente che siano i lituani a scoprirsi.

La sconfitta per 1-0 contro l’Alanyaspor nell’ultimo turno di campionato ha interrotto una lunga serie positiva, ma non cambia lo scenario europeo. Italiano dispone inoltre di una rosa sufficientemente profonda per effettuare qualche rotazione senza rinunciare alla qualità. Il principale obiettivo sarà evitare un avvio distratto che possa restituire fiducia al Kauno Zalgiris.