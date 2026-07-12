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La sfida di tennis tra Katarzyna Kawa e Simona Waltert è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto molto equilibrato tra due giocatrici abituate a competere tra circuito WTA e ITF, entrambe desiderose di iniziare con il piede giusto il torneo rumeno. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Kawa proverà a sfruttare la propria esperienza sulla terra battuta, mentre la Waltert punterà sul suo tennis aggressivo per cercare di prendere subito il controllo dell'incontro.

Katarzyna Kawa: caratteristiche e carriera

Katarzyna Kawa, nata nel 1992 in Polonia, è una giocatrice di grande esperienza che negli anni ha ottenuto numerosi successi nel circuito ITF e diverse presenze nei tornei WTA. Ha raggiunto anche una finale WTA in singolare, confermando la sua competitività ad alto livello.

Dal punto di vista tecnico è una tennista molto regolare, capace di adattarsi alle diverse superfici, anche se sulla terra battuta riesce generalmente a esprimere il suo miglior tennis grazie alla pazienza negli scambi e alla solidità difensiva.

Simona Waltert: caratteristiche e carriera

Simona Waltert, nata nel 2000 in Svizzera, è una giocatrice che negli ultimi anni ha compiuto importanti passi avanti nel circuito professionistico. Grazie ai risultati ottenuti nei tornei ITF e WTA ha consolidato la propria posizione nel ranking mondiale.

Il suo stile di gioco è offensivo, con un buon servizio e colpi piuttosto profondi da fondo campo. Ama prendere l'iniziativa e cercare il vincente appena possibile, senza rinunciare a una buona consistenza negli scambi.

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Il momento delle due tenniste

Kawa arriva a Iași con l'obiettivo di sfruttare la sua esperienza e il buon rendimento sulla terra battuta per avanzare nel tabellone.

Waltert, invece, punta a confermare i progressi mostrati nelle ultime stagioni, cercando di imporre un tennis più aggressivo e propositivo.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași si disputa sulla terra battuta e si preannuncia una sfida molto equilibrata. Kawa può contare su una maggiore esperienza e su una buona conoscenza della superficie, mentre Waltert dispone di maggiore brillantezza atletica e di un tennis più offensivo. La partita potrebbe essere caratterizzata da lunghi scambi e da diversi game combattuti, con pochi margini tra le due giocatrici.

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