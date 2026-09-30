Kazakistan e Moldavia si ritrovano di fronte nella terza giornata della Nations League, con la necessità di cambiare passo dopo un avvio che ha lasciato entrambe a inseguire. Il pareggio contro le Isole Far Oer e la sconfitta contro la Slovacchia hanno rallentato le ambizioni delle due nazionali, chiamate ora a cercare punti per restare in corsa nel Gruppo 3 della Lega C. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Alla Astana Arena, la sfida mette in palio molto più del primo successo nel girone: il secondo posto garantisce infatti l'accesso ai playoff per la promozione in Lega B. Il Kazakistan punta sul fattore campo e sulla guida di John van 't Schip, mentre la Moldavia cerca risposte attraverso una squadra che può affidarsi anche alla freschezza del giovane Sergiu Perciun, talento classe 2006 di proprietà del Torino, in prestito all'Ascoli. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Kazakistan-Moldavia in TV e streaming

Kazakistan-Moldavia si gioca venerdì 2 ottobre alle ore 16:00 alla Astana Arena di Astana ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega C (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia. I telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale tramite i siti ufficiali o le rispettive pagine social delle due Nazionali.

Qui Kazakistan

2-1 in Slovenia

John van 't Schip

Nuraly Alip

Yan Vorogovskiy

Ramazan Karimov

Qui Moldavia

1-1 contro le Isole Far Oer

Sergiu Perciun

Lilian Popescu

Vladyslav Baboglo

Ion Nicolaescu

Oleg Reabciuk

I precedenti

Kazakistan-Moldavia, probabili formazioni

Ilsi presenta all'appuntamento dopo la sconfitta pere con l'obiettivo di ritrovare continuità sotto la guida di. L'allenatore, ex calciatore del Genoa, e con esperienze sulle panchine di Ajax, Melbourne City e delle nazionali di Grecia e Armenia, è stato scelto per rilanciare una selezione reduce dall'ultimo posto nel girone di Nations League del 2024, chiuso con un solo punto e senza reti segnate. Tra i riferimenti della squadra spiccano il capitano, difensore dello Zenit San Pietroburgo, l'esternoe l'attaccante, chiamati a sfruttare il fattore campo per rimettere in carreggiata il percorso nel girone.Laarriva invece dal pareggio casalingo per, una gara nella quale ha trovato la rete con, entrato dalla panchina e pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche ad. Il centrocampista classe 2006, di proprietà dele attualmente in prestito all', rappresenta una delle risorse più interessanti a disposizione del commissario tecnico. Accanto a lui, la nazionale moldava può contare sull'esperienza del capitanoe sulla presenza offensiva di, mentre sulla corsia mancina sarà importante il contributo di, esterno dell'Anderlecht. Dopo la sconfitta contro lae il pareggio all'esordio, lacerca una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni nel gruppo.Terzo precedente in Nations League:che nell'edizione 21-22 si impose ai calci di rigore nel play-out per la permanenza in League C.Pokatilov; Ashirbek, Yerlanov, Alip; Vorogovskiy, Kuat, Zhagorov, Amir, Bekbolat; Karaman; Karimov.John Van 't Schip.

Moldavia (5-3-2): Celeadnic; Forov, Cucoș, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk; Perciun, Baboglo, Stînă; Nicolaescu, Petru Popescu. Ct: Lilian Popescu.

Kazakistan-Moldavia: data, orario e canali