Primo punto storico per Curaçao al Mondiale, la festa con il re e la regina d'Olanda

La sfida di tennis tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Maiorca e si gioca lunedì 22 giugno alle ore 12:00. Un derby serbo dal grande fascino tra due giocatori molto talentuosi, pronti a contendersi un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Kecmanovic arriva a questo appuntamento con una maggiore esperienza nel circuito ATP. Il serbo è un giocatore molto completo, capace di adattarsi a diverse superfici e di gestire bene gli scambi grazie alla sua solidità da fondo campo.

Il Medjedovic, invece, è considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis mondiale. Dotato di grande potenza e di un tennis offensivo, il giovane serbo proverà a sfruttare la sua aggressività per mettere subito in difficoltà il connazionale.

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Il momento dei due tennisti

Kecmanovic proverà a sfruttare la propria esperienza e la maggiore continuità negli scambi per controllare il ritmo del match.

Medjedovic cercherà invece di imporre il suo tennis aggressivo e di prendere in mano la partita con le sue accelerazioni da fondo campo.

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