McCartney Kessler e Daria Kasatkina si affrontano nel primo turno del WTA 250 di Eastbourne in un momento non particolarmente brillante della loro stagione. Entrambe arrivano infatti all'appuntamento sull'erba britannica dopo una serie di tre sconfitte consecutive e sono alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarne fiducia e risultati.

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Il momento delle due tenniste

Le due giocatrici avevano iniziato l'anno all'interno della top 40 mondiale, ma nel corso dei mesi i loro percorsi hanno preso direzioni differenti. Kessler è riuscita a mantenersi tra le prime cinquanta del ranking, mentre Kasatkina ha vissuto una fase più complicata dal punto di vista dei risultati. Nonostante ciò, i pronostici continuano a sorridere all'australiana, forte di un'esperienza e di un palmarès che la rendono particolarmente pericolosa su questa superficie.

A pesare nella valutazione della sfida c'è soprattutto il rendimento di Kasatkina a Eastbourne. La tennista australiana ha infatti conquistato il titolo nel 2023 proprio sui campi inglesi, dimostrando di trovarsi particolarmente a suo agio sull'erba. Inoltre, il suo best ranking da numero 8 del mondo testimonia un livello di competitività che poche giocatrici presenti nel torneo possono vantare.

Dal canto suo, Kessler proverà a sfruttare il momento non eccezionale dell'avversaria per ottenere un successo di prestigio e interrompere la serie negativa. L'americana sa di avere davanti una sfida complicata, ma anche un'importante opportunità per misurare il proprio valore contro una giocatrice di alto profilo.

I precedenti sorridono a Kasatkina. Le due tenniste si sono affrontate una sola volta in carriera, nel 2024 sul cemento di Tokyo. In quell'occasione fu l'australiana a imporsi al termine di una battaglia durata tre set. Un risultato che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio psicologico alla vigilia del nuovo confronto di Eastbourne.