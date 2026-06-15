McCartney Kessler torna a Nottingham con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. La tennista americana, campionessa in carica del WTA 250 britannico, debutta nel torneo affrontando la connazionale Katie Volynets in una sfida che potrebbe nascondere più insidie di quanto suggeriscano i precedenti.

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Il momento delle due tenniste

Kessler arriva all'appuntamento con il peso e il prestigio di chi ha già trionfato su questi campi, ma anche con la consapevolezza che ogni edizione fa storia a sé. Dall'altra parte della rete ci sarà una Volynets determinata a sfruttare l'occasione per ottenere finalmente un risultato significativo a Nottingham. Finora, infatti, la statunitense non è mai riuscita a superare il primo turno del torneo e, anche in questa stagione, ha dovuto costruire il proprio percorso partendo dalle qualificazioni.

Proprio questo potrebbe rappresentare un fattore da non sottovalutare. Volynets ha già disputato diverse partite sull'erba di Nottingham nelle ultime giornate, accumulando minuti preziosi e prendendo confidenza con le condizioni di gioco. Un vantaggio che potrebbe aiutarla a entrare subito nel ritmo del match contro un'avversaria che esordisce direttamente nel tabellone principale.

I precedenti, tuttavia, sembrano sorridere nettamente a Kessler. Le due giocatrici si sono affrontate una sola volta in carriera, tre anni fa, e il confronto si concluse con una vittoria senza appello dell'attuale campionessa in carica. In quell'occasione Kessler dominò l'incontro imponendosi con il punteggio di 6-0, 6-3, lasciando pochissimo spazio alla connazionale.

Da allora entrambe sono cresciute e hanno maturato maggiore esperienza nel circuito, motivo per cui quel risultato va interpretato con cautela. Volynets proverà a sfruttare il buon momento e il ritmo accumulato nelle qualificazioni per ribaltare i pronostici, mentre Kessler cercherà di far valere la propria maggiore esperienza su questi campi e iniziare nel migliore dei modi la difesa del titolo.

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