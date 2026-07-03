Tra gli incontri più interessanti del programma di sabato 4 luglio c'è quello che vedrà protagonista Flavio Cobolli. Alle ore 12:00 italiane, il tennista azzurro affronterà Karen Khachanov nel terzo turno di Wimbledon 2026, con l'obiettivo di conquistare per la prima volta gli ottavi di finale ai Championships. Di fronte ci sarà un avversario esperto, abituato ai grandi palcoscenici e particolarmente insidioso sull'erba.

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Dove vedere Khachanov-Cobolli in diretta TV e streaming ufficiale

La sfida tra Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini, valida per il terzo turno di Wimbledon 2026, è in programma sabato 4 luglio alle ore 12:00 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.

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Il momento di Karen Khachanov

Khachanov si presenta a questo appuntamento dopo un avvio di torneo convincente. Il russo ha superato i primi due turni senza particolari difficoltà, confermando le qualità che negli ultimi anni gli hanno permesso di essere protagonista negli Slam.

Il suo tennis si basa su un servizio molto pesante e su colpi profondi da fondo campo che sull'erba diventano ancora più efficaci. La grande esperienza accumulata nelle partite a eliminazione diretta rappresenta uno dei principali punti di forza del numero uno russo, che sa come gestire i momenti più delicati di un incontro.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 GIUGNO: Karen Khachanov durante il match di singolare maschile del primo turno contro il britannico Billy Harris nel secondo giorno dei Campionati di Wimbledon 2026, disputato presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club il 30 giugno 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Il momento di Flavio Cobolli

Cobolli sta vivendo uno dei periodi migliori della sua carriera. L'azzurro ha dimostrato di essersi adattato rapidamente ai prati londinesi, disputando due ottime partite e mostrando continui segnali di crescita anche su una superficie che in passato non gli aveva regalato grandi soddisfazioni.

Il romano arriva con entusiasmo e fiducia, forte di un tennis sempre più completo e della capacità di mantenere alta l'intensità anche nei momenti più complicati. Servizio, aggressività e solidità mentale gli hanno permesso di meritare un posto tra i protagonisti di questa edizione di Wimbledon.

I precedenti

Khachanov e Cobolli si sono affrontati una sola volta nel circuito maggiore. Il precedente risale al Masters 1000 di Madrid del 2024 e vide il successo del russo in due set al termine di una partita combattuta. Sarà invece il primo confronto tra i due sull'erba.

Cosa aspettarci dalla partita tra Khachanov-Cobolli

L'incontro promette grande equilibrio. Khachanov proverà a imporre la propria potenza fin dai primi scambi, cercando di sfruttare il servizio e il diritto per comandare il gioco. Cobolli, invece, dovrà puntare sulla mobilità, sulla continuità negli scambi e sulla capacità di variare il ritmo.

La sensazione è che il margine tra i due sia ridotto e che diversi game possano decidersi su pochi punti. Se l'azzurro riuscirà a mantenere alte le percentuali al servizio, avrà concrete possibilità di mettere in difficoltà il russo e trascinare la sfida per diversi set.

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