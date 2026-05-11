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Il campionato scozzese propone la sfida tra Kilmarnock-Dundee, in programma martedì 12 maggio alle ore 20:45. Una gara importante per la parte finale della stagione, con entrambe le squadre intenzionate a chiudere il campionato con un risultato positivo. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SCOZZESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Kris Doolan, si presenta con un 4-4-1-1 compatto e organizzato. Watson agirà alle spalle di Anderson, con il compito di collegare centrocampo e attacco e creare occasioni offensive.

Il Dundee, guidato da Jim Goodwin, risponde con un 3-4-3 dinamico e offensivo, che punta molto sulla velocità del tridente formato da Sapsford, Ahmed e Watters.

Le probabili formazioni di Kilmarnock-Dundee

Ci si attende una partita equilibrata e intensa, con entrambe le squadre pronte a giocarsi le proprie carte. Il Kilmarnock proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Dundee cercherà di imporre ritmo e aggressività offensiva.

Kilmarnock (4-4-1-1): Oluwayemi, Thompsom, Deas, Mayo, Brown, Kiltie, Polworth, Lyons, John-Jules, Watson, Anderson. Allenatore: Kris Doolan

Dundee (3-4-3): Richards, Sevelj, Graham, Keresztes, Strain, Sibbald, Stephenson, Ferry, Sapsford, Ahmed, Watters. Allenatore: Jim Goodwin

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