Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato

La sfida di NBA tra New York Knicks e Atlanta Hawks si gioca nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile alle ore 02:00. Una partita importante nella serie playoff, con due squadre che si conoscono bene e pronte a giocarsi ogni possesso in un contesto ad altissima intensità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Knicks arrivano a questo appuntamento con grande solidità difensiva e una chiara identità di squadra. New York basa il proprio gioco su fisicità, controllo del ritmo e capacità di gestire i momenti chiave della partita, soprattutto quando la pressione aumenta.

Gli Hawks, invece, puntano su talento offensivo e velocità. Atlanta è una squadra che può accendersi rapidamente grazie al tiro perimetrale e alle iniziative individuali, ma dovrà trovare continuità per reggere l’urto di una difesa molto aggressiva come quella dei Knicks.

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Il momento delle due squadre

I

cercheranno di imporre la loro fisicità e il controllo del ritmo, puntando su difesa e gestione dei possessi per indirizzare la gara.

Gli Hawks, dal canto loro, proveranno ad alzare il ritmo e sfruttare il talento offensivo per creare vantaggi e restare competitivi fino alla fine.

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