Lo streaming gratis della gara Knicks-Hawks: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 16:46)

La sfida dei Playoff NBA tra New York Knicks e Atlanta Hawks si gioca nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 aprile alle ore 00:00. Un confronto che promette spettacolo e grande intensità, con due squadre pronte a darsi battaglia in una serie che può rivelarsi molto equilibrata. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Knicks arrivano a questo appuntamento forti del fattore campo e di una stagione costruita su solidità difensiva e grande organizzazione. New York è una squadra che sa abbassare i ritmi e portare le partite su un piano fisico, dove può sfruttare la propria compattezza e disciplina tattica. Nei playoff, questo tipo di approccio può fare la differenza, soprattutto nelle gare più tirate.

Gli Hawks, invece, rappresentano una squadra molto pericolosa grazie al loro talento offensivo e alla capacità di accendersi rapidamente. Atlanta punta su ritmo alto, soluzioni individuali e transizioni veloci per mettere in difficoltà le difese avversarie. La chiave sarà trovare continuità e limitare i cali difensivi che spesso hanno inciso durante la stagione.

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Il momento delle due squadre — I Knicks cercheranno di sfruttare la propria difesa e il supporto del pubblico per mettere pressione agli avversari, puntando su intensità e controllo del ritmo.

Gli Hawks, dal canto loro, proveranno a imporre il proprio gioco offensivo, cercando di alzare i giri della partita e sfruttare ogni occasione in campo aperto per colpire la difesa di New York.