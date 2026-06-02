Dove vedere Spurs-Knicks in diretta tv e streaming gratis

L'ultima volta che i New York Knicks sono arrivati nelle Finals NBA hanno affrontato proprio i San Antonio Spurs, e correva l'anno 1999. Alle porte del nuovo millennio la franchigia newyorkese era tra le migliori del campionato, ma non riuscì ad opporsi allo strapotere degli Spurs, che vinsero in cinque gare. Stavolta la storia potrebbe cambiare, aprendo a una vera e propria legacy dopo la finale di conference strappata lo scorso anno. Gara-1 in casa degli Spurs si terrà giovedì 4 giugno alle 02:30: sarà una parata di stelle, con un talento talmente luminoso da tenere svegli tutti gli appassionati dall'Italia. Per scoprire come seguire il match, continua a leggere l'articolo.

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Il percorso dei Knicks verso le Finals

La Western Conference, quest'anno, è stata molto più competitiva rispetto alla Eastern. Questo trend è stato chiaro non solo durante la stagione regolare, ma anche durante i. San Antonio ha affrontato sfide difficili, intense, culminate con lacontro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, candidata a miglior partita della stagione. I, con il loro strapotere fisico sicuramente, ma anche per demerito delle avversarie, ha giocato quasi il minimo indispensabile in termini di partite. Contro gli, al primo turno, ha vinto 4-2, ma da quel momento ha superato ogni confronto in sole quattro gare. Non c'è stata storia contro i Philadelphia Sixiers, con parziali nei risultati molto importanti tra cui un

Contro i Cavaliers, invece, i primi match sono stati più avvincenti, ma dopo il 3-0 la serie era praticamente già chiusa. Tant'è che Gara-4 contro la franchigia di Mitchell e Harden è terminata 93-130. I Knicks, dunque, si presentano sicuramente con meno stanchezza rispetto agli Spurs, il che potrebbe portare l'inerzia della serie in proprio vantaggio. Questa è la prima finale che gioca la franchigia newyorkese nel nuovo millennio. Dopo aver raggiunto le Finals, la Grande Mela è impazzita, il che rende chiaro l'entusiasmo e l'aria frizzante che tira nella costa asiatica.

Il probabile quintetto dei New York Knicks

: Josh Hart, OG Anunoby, Karl-Antony Towns, Jalen Brunson, Mikal Bridges.

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